Muere el influencer Alessandro Antonicelli, conocido por impulsar el proyecto ‘Fuck Cancer’

El creador de contenido Alessandro Antonicelli, conocido en redes por sus publicaciones centradas en el entrenamiento y el estilo de vida saludable, ha fallecido a los 26 años. El joven había sido diagnosticado en 2023 de un osteosarcoma condroblástico, un tipo de cáncer óseo especialmente infrecuente y agresivo.
Desde que recibió el diagnóstico, Antonicelli impulsó una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad, que afecta aproximadamente al 0,2% de la población. A pesar de someterse a varios ciclos de quimioterapia y radioterapia, y de enfrentarse posteriormente a dos metástasis, su estado empeoró en los últimos meses. Aunque en julio llegó a hablar de “una pequeña esperanza”, un fuerte dolor provocado por la compresión medular en la zona del plexo sacro lo llevó a ingresar de urgencia, falleciendo poco después.
Una gorra convertida en símbolo solidario
En los días previos a su muerte, la familia lanzó a la venta la gorra que Alessandro utilizó durante las sesiones de tratamiento, en la que podía leerse “Fuck cancer”. El accesorio, con un precio de 30 euros, destinará todos sus beneficios a proyectos de investigación sobre el osteosarcoma.
El propio Antonicelli había explicado en redes que empezó a usarla cuando perdió el pelo y las cejas durante la quimioterapia: “Al principio la llevaba por vergüenza, pero terminó siendo una especie de armadura”, comentó en una de sus publicaciones.
Un proyecto benéfico que continúa
Su entorno ha confirmado que seguirá adelante con la iniciativa “Fuck Cancer”, con la que ya se han reunido 300.000 euros. Los fondos se entregarán al Instituto Nacional del Cáncer de Milán para apoyar estudios y tratamientos relacionados con este tumor antes del 31 de diciembre de 2025.
“La familia ha expresado en Instagram que el fallecimiento de Alessandro deja un vacío enorme, pero que continuarán su labor con la misma determinación que él mostró, porque era la forma de mantener vivo su legado”.
Su último mensaje a los seguidores
Antonicelli había reducido su actividad en redes durante su último mes debido al empeoramiento de su salud, algo que él mismo relató recientemente. Explicó que, durante un viaje a Japón, su situación se deterioró rápidamente: “Me fui caminando, regresé sin poder moverme sin ayuda”.
También detalló que, una vez en casa, el dolor se intensificó hasta obligarle a acudir al hospital de urgencia. Aun así, aseguró a sus seguidores que seguiría mostrando “la vida real, sin filtros”, incluidos los momentos más duros del proceso.