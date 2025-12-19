La hostelería en las Islas dispara su cifra de negocios el 145 % en cuatro años

La cifra de negocios de la hostelería se ha multiplicado en las Islas en los últimos cuatro años, con un crecimiento del 144,9%, con lo que esta actividad se alza como la más productiva de todo el sector servicios en Canarias, que ha incrementado este indicador el 164,7% desde 2021 (año que se toma como referencia para calcular la evolución).
El fuerte impulso de la actividad turística gracias a la creciente llegada de visitantes está detrás de estos buenos resultados, que tiran del sector servicios y que también se reflejan en la creación de empleo.
Así lo establecen los Indicadores de Actividad del Sector Servicios que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac), que revelan un crecimiento mucho mayor en el Archipiélago que en el conjunto del país, donde la facturación de la hostelería aumentó el 73,2%.
El crecimiento interanual de la actividad hostelera en las Islas supera también la media, al registrar hasta octubre el 7% más de facturación frente al 4,8% nacional.
En conjunto, el sector servicios ha incrementado su cifra de negocios el 64,7% desde el año 2021 en el Archipiélago frente al 38% estatal. Otras actividades con óptimos resultados son las administrativas y las de servicios auxiliares, que han crecido en las Islas el 118% en los últimos cuatro años, además del transporte y almacenamiento, con un alza del 73%. La cifra de negocios del comercio ha crecido el 44,6% en este periodo.
En relación con el empleo, los datos revelan que la hostelería también lidera los resultados del sector, con una subida del 27,8% en su índice de ocupación, diez puntos sobre el crecimiento nacional desde el año 2021. El comercio, por su parte, registra un incremento del 14%.
La industria también factura más
Por otra parte, los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la industria canaria crece también de manera importante desde el año 2021, el 57%, cifra muy superior a la media nacional, que alcanza el 30,7%, lo que coloca a las Islas a la cabeza de las comunidades autónomas.
El crecimiento interanual de la actividad industrial en el Archipiélago al cierre del pasado mes de octubre fue del 13,4%,también el mayor del país, donde, de media, la facturación del sector se incrementó el 1,7%.