Una Nochevieja que pasará a la historia en Gran Hotel Taoro

Gran Hotel Taoro afronta sus primeras Navidades tras su reapertura consolidándose como uno de los nuevos destinos gastronómicos del norte de Tenerife. Un regreso que no solo recupera un edificio emblemático de la isla, sino que sitúa al hotel como un lugar donde celebrar, reunirse y vivir la gastronomía como parte esencial de la experiencia. Desde sus orígenes, el Gran Hotel Taoro fue escenario de grandes veladas y encuentros sociales; hoy, esa tradición se actualiza a través de una propuesta culinaria que dialoga con su legado y con el presente.
El 31 de diciembre el hotel celebrará su Gran Cena de Gala de Nochevieja, la primera de esta nueva etapa. La esperada velada contará con un cóctel de bienvenida en el jardín del Ballroom Taoro y continuará en su interior, donde se servirá una cena que refuerza la vocación del hotel como enclave gastronómico de referencia. La calidad de las materias primas marca el punto de partida de la propuesta gastronómica de la noche. El menú incluirá platos como el tournedó de bogavante azul con crema ligera de hinojo, el meloso de vaca gallega con parmentier de papa negra y trufa, y un postre de Guinness y caramelo salado. La experiencia se completará con las uvas de la suerte, barra libre durante una hora y un cotillón de inspiración Belle Époque con pista de baile.
La programación festiva se extenderá también al 25 de diciembre y al 1 de enero, con dos brunchs en el Restaurante Atlántico, acompañados de música en vivo y vistas abiertas al océano y al Valle de La Orotava.
Así, Gran Hotel Taoro se reafirma como un espacio donde la excelencia culinaria y el estilo de vida contemporáneo se encuentran para volver a situar al hotel como punto de referencia social y gastronómico en la isla.