Siguen buscando a una persona desaparecida tras el golpe de mar en Tenerife

Los dispositivos de emergencia continúan la búsqueda de una persona desaparecida tras el golpe de mar de este domingo en la piscina natural Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, municipio de Santiago del Teide, un suceso en el que ya se han confirmado cuatro fallecidos.
La Guardia Civil ha difundido imágenes del dispositivo desplegado este lunes en la zona para intentar localizar a una posible víctima aún desaparecida.
Salvamento Marítimo ha informado de que, a petición del cuerpo, se han sumado a las labores de búsqueda el helimer 201 y la salvamar Menkalinan.
En la zona trabajan varias embarcaciones, un helicóptero, además de buzos y personal en tierra, como la Policía Local.
El trágico suceso ocurrió este domingo, cuando una ola golpeó en la piscina natural. A las 16.07 horas, el CECOES 112 recibió el aviso y activó un amplio operativo de emergencia formado por un helicóptero y una embarcación de Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con al menos cinco ambulancias, socorristas con motos de agua, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Policía Local.
Tres personas fueron rescatadas sin vida en el lugar y una mujer que había sido evacuada al hospital falleció posteriormente. Dos de los fallecidos son turistas de nacionalidad rumana y otra fallecida es eslovaca, según fuentes municipales, que han aclarado que estos datos no son oficiales.
Otra persona resultó herida con contusiones moderadas y fue trasladada al Hospital Hospiten Sur, además de un número indeterminado de heridos leves atendidos en la zona.
Zona precintada
La piscina natural Isla Cangrejo estaba precintada desde el viernes, cuando el Gobierno de Canarias declaró la prealerta por fenómenos costeros en el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, así como en la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Los carteles en español, inglés y alemán advierten del peligro durante episodios de fuerte oleaje.
El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha indicado que, pese al cierre, muchas personas, especialmente turistas, accedieron igualmente al lugar. Ha detallado que en el momento del suceso había alrededor de 20 personas de varias nacionalidades.
El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.
Navarro ha explicado que la pleamar se había producido aproximadamente una hora antes del golpe de mar, y que la difusión de imágenes del enclave en redes sociales favorece la presencia de turistas incluso cuando está cerrado.
Ha señalado que los accesos estaban vallados y precintados, y que algunas personas acceden haciendo palanca o pasando por debajo de las vallas.
Desde la tarde del domingo permanece activo el dispositivo de búsqueda de la persona desaparecida, que por el momento no ha dado resultados.