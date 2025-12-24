La planta de Navidad que aumenta el riesgo de mortalidad de tu mascota: una veterinaria explica los motivos

La Navidad es una época de celebraciones, visitas y casas llenas de adornos, pero también un periodo en el que aumenta el riesgo de accidentes en las mascotas. Uno de los peligros más comunes y desconocidos es la flor de Pascua, una planta muy habitual en los hogares durante estas fechas.
Desde la clínica veterinaria Álora advierten de que la flor de Pascua es altamente tóxica para perros y gatos. “Todas sus partes son peligrosas: la flor, las hojas, el tallo y la raíz. Basta con que el animal la lama o ingiera una pequeña cantidad para que pueda sufrir una intoxicación grave, incluso mortal”, explica la veterinaria del centro.
Por este motivo, los profesionales recomiendan no tener esta planta en casa si hay mascotas o, en caso de mantenerla, colocarla en un lugar completamente inaccesible. “El problema es que muchos animales sienten curiosidad y, sin darnos cuenta, pueden morderla”, añaden.
@clinicaveterinariaalora En Navidad hay cosas muy normales para nosotros que pueden ser muy peligrosas para perros y gatos 🚫 ❌ Flor de Pascua → tóxica, provoca vómitos y malestar ❌ Chocolate → puede causar taquicardias, temblores y urgencias graves ❌ Uvas y uvas pasas → pueden provocar fallo renal incluso en pequeñas cantidades 👉 Un descuido, una mesa baja o una visita… y el riesgo aparece. 🎁 Estas fiestas protege a quien más te quiere: ✔️ No compartas comida ✔️ Mantén plantas y dulces fuera de su alcance ✔️ Ante cualquier síntoma, no esperes En Clínica Veterinaria Álora cuidamos de tu mascota también en Navidad ❤️🐾 Porque no son un adorno más… son familia. #flordepascua #Navidad #mascota #perros ♬ sonido original – Clínica Veterinaria Alora
Pero la flor de Pascua no es el único riesgo navideño. Durante estas fechas también se multiplican las consultas veterinarias por intoxicaciones alimentarias. Las uvas y, sobre todo, las pasas, pueden resultar muy tóxicas para perros y gatos, incluso en cantidades pequeñas. El chocolate, tan presente en sobremesas y dulces navideños, es otro de los grandes enemigos de las mascotas y puede provocar desde vómitos y convulsiones hasta consecuencias fatales.
Los expertos insisten en la importancia de vigilar qué alimentos y objetos quedan al alcance de los animales, ya que un descuido puede terminar en una urgencia veterinaria. “Un simple atracón puede tener consecuencias muy serias”, recuerdan.
Como mensaje final, desde la clínica animan a concienciar y compartir esta información, especialmente con personas que tienen mascotas y decoran su casa con flores de Pascua. Y un último consejo con toque de humor, pero muy claro: si quieres decorar sin riesgos, mejor que la flor de Pascua sea de plástico.