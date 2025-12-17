sucesos

Todo lo que se sabe sobre el inminente desalojo de un edificio en Canarias por riesgo de derrumbe

La policía ha recibido la llamada de uno de los inquilinos en la que advierte de grietas en la fachada
Los 32 inquilinos de una pensión situada en la calle Doctor Miguel Rosas de Las Palmas de Gran Canaria han sido desalojados este miércoles del inmueble por posible riesgo de derrumbe a causa de la demolición de un edificio colindante, según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Local.

Las fuentes han indicado estas personas, al menos esta noche, no podrán dormir en la pensión hasta que los técnicos municipales de Urbanismo valoren el estado del edificio.

La Policía Local recibió una llamada esta mañana, a las 14.45 horas, de uno de los inquilinos porque había advertido grietas en la fachada, por lo que se desplazaron agentes del cuerpo y, posteriormente, de los bomberos, así como un arquitecto del Ayuntamiento y técnicos del área de Urbanismo, que están valorando los daños y posibles riesgos.

Las fuentes han indicado que, además de proceder al desalojo de la pensión, se ha acordonado la zona afectada, si bien se puede transitar por la calle.

Fuentes del gabinete de prensa del Ayuntamiento han indicado a EFE que un técnico de Protección del Paisaje fue el que ordenó el desalojo.

Asimismo, han indicado que una parte de los inquilinos de la pensión pagaban alquiler en situación de vulnerabilidad y el resto están tuteladas por la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Funcas), que depende del Gobierno de Canarias.

El Ayuntamiento ofrecerá ayuda para el realojo en caso de que alguna de estas personas se encuentre en situación de necesidad, siempre y cuando cumpla los requisitos que se exigen, han añadido las fuentes municipales.

