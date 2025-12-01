‘Only local’ en Tenerife: la trifulca entre un surfista y una pareja por el ‘robo de olas’ acaba a puñetazos y pedradas

Una pelea en Punta Blanca (Tenerife) ha encendido las redes sociales después de que Atlántico Hoy informara el pasado viernes sobre el incidente entre un surfista local y una pareja que se encontraba de visita.
El enfrentamiento comenzó cuando Caraballo y su pareja, Cristian Mederos, ambos venezolanos y de vacaciones en la Isla, accedieron a la zona para surfear. Al llegar, se percataron de que desde el mar un surfista local comenzó a increparles, asegurando que no podían permanecer allí.
Este tipo de comportamientos se conoce como only local, una suerte de código no escrito que se produce cuando un surfista se pone agresivo con el único afán de proteger la ola.
Según apunta el citado medio, Mederos trató de explicarle que podía colocarse en otra parte del pico, pero la discusión se volvió más tensa hasta desembocar en golpes.
La versión del surfista
El perfil en Instagram Surfenespanol ha compartido las imágenes que muestran cómo la disputa escala hasta una agresión tanto en el agua como en la orilla: puñetazos, persecuciones entre las rocas y lanzamiento de piedras. En las grabaciones aparece también un perro que reacciona tras uno de esos momentos de tensión.
El surfista local publicó posteriormente una “aclaración” en la que afirma haber actuado en respuesta a las supuestas provocaciones previas y amenazas, asegurando que su intención era “mantener el respeto”. Asimismo, aseguró que los videos están “manipulados”.