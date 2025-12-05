Tarife achaca a asociaciones “politizadas” las críticas al arbolado de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha salido al paso del anuncio de los colectivos Los Árboles Hablan, Iniciativas10, y las asociaciones de vecinos El Toscal de las Tribulaciones y El Perenquén, que han amenazado con emprender acciones legales contra el Consistorio ante el “maltrato” al arbolado urbano.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, afirmó ayer que “las opiniones que esgrimen estas asociaciones me da la sensación de que están politizadas, pues cuando Patricia Hernández fue alcaldesa, en 2020, se talaron 161 árboles en solo seis meses y nadie dijo nada”.
Tarife indicó que “poco diálogo quiere una asociación que nunca ha pedido una reunión, pero sí da ruedas de prensa o acude a los juzgados para buscar la polémica”. Además, negó que el Consistorio tale árboles por “decisión política, sino en base a informes técnicos”, lo que hizo extensivo a la posible poda de 13 jacarandas que los colectivos denunciaron que se llevará a cabo tras la remodelación de la calle Puerto Escondido, cuya obra se prevé ejecutar en mayo.
Tarife reconoció que “en el proyecto de la calle se propone eliminar las jacarandas, pero es una propuesta privada de quien lo redactó, no la decisión técnica de Parques y Jardines, que será la que prevalezca. Estamos cansados de que digan que los árboles están mal cuidados, porque es lo contrario”.
Lanzó “un mensaje de tranquilidad sobre quienes producen intranquilidad” y recordó que “el actual contrato de Parques y Jardines es de 9 millones de euros y no de 14 millones como han dicho. Cantidad que pasará a ser de casi 11 millones en el futuro contrato”.