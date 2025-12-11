El colegio más navideño de Canarias está en Tenerife y lo podrás visitar hasta el 9 de enero

Un año más, el Centro Infantil Bosque Encantado, en Tacoronte, ha inaugurado su ya tradicional propuesta navideña, un escaparate temático que busca ofrecer al público una experiencia mágica pensada para el disfrute de todas las familias.
En esta ocasión, el centro ha elegido como hilo conductor el clásico cuento El Cascanueces, transformando sus instalaciones en un escenario que recrea los momentos y personajes más reconocibles de esta historia universal.
Desde el Rey Ratón hasta la delicada Clara
La decoración, elaborada íntegramente por el equipo educativo, incluye figuras y elementos emblemáticos del relato: desde el imponente Rey Ratón hasta la delicada Clara, pasando por el valiente Cascanueces y el brillante Hada de los Dulces.
Todos ellos forman parte de un recorrido visual que invita a niños y adultos a adentrarse en un mundo fantástico, lleno de color, detalle y referencias a la tradición navideña.
El desarrollo de esta iniciativa comienza mucho antes de la llegada de la Navidad. Según explica el propio centro, el equipo educativo inicia el diseño del proyecto en mayo con la creación del primer boceto.
A partir de ese momento, trabajan durante meses en la elaboración de cada pieza y en la ambientación de los espacios para que, llegada la fecha, el resultado tenga la calidad y el encanto que caracteriza a este escaparate.
La inauguración se celebra cada noviembre, convirtiéndose en un punto de atracción para las familias que visitan el centro.
Este año, la propuesta permanecerá abierta al público hasta el 9 de enero.