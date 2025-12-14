Alertan del hallazgo de una especie en peligro crítico de extinción muerta en una playa de Tenerife: “Estábamos bastante impactados”

Asier Linares y Álvaro Rodríguez, los dos niños tinerfeños que en los últimos meses han ganado notoriedad en redes sociales por denunciar la acumulación de basura en la costa y otros espacios naturales de Tenerife, han compartido un nuevo vídeo tras localizar una tortuga laúd muerta en la playa del Gincho, en Garachico.
El ejemplar, de gran tamaño, apareció varado en la orilla y fue retirado posteriormente por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, tras activarse el protocolo correspondiente.
Los menores destacan la relevancia del hallazgo por tratarse de una especie protegida. “Esta especie está en peligro crítico de extinción y es muy poco común encontrarla en la costa canaria”, señalan en la grabación.
Tras detectar la presencia del animal, se dio aviso a los servicios de emergencia. En el vídeo explican que, pese a lo duro del momento, actuaron conforme a lo establecido. “Aunque estábamos bastante impactados con la situación, hicimos lo correcto”, indican.
Según precisan, el ejemplar no presentaba signos externos compatibles con una colisión. “No tenía signos de atropello”, apuntan, y añaden que se está “a la espera de la necropsia” para conocer las causas de la muerte.
Una especie en peligro crítico
La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) es la mayor tortuga marina conocida y una de las más amenazadas del planeta. Puede superar los dos metros de longitud y se diferencia del resto de especies por carecer de un caparazón rígido, ya que su cuerpo está cubierto por una piel gruesa y flexible.
Aunque se distribuye por océanos tropicales y templados, su presencia en aguas canarias es poco frecuente.
Está catalogada como en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a amenazas como la contaminación marina, la ingestión de plásticos, las capturas accidentales y la degradación del hábitat.
Su dieta, basada principalmente en medusas, incrementa el riesgo de confusión con residuos flotantes.
Los niños que denuncian la basura en Tenerife
Asier Linares y Álvaro Rodríguez tienen 12 años, son primos y viven en La Orotava. Comparten el perfil Las historias de Álvaro y Asier, desde el que publican contenidos relacionados con el estado del medio natural en Tenerife, especialmente del entorno marino.
En agosto, ambos se hicieron virales tras denunciar la retirada de más de 300 toallitas acumuladas entre las algas del muelle de Alcalá, en Guía de Isora. El vídeo alcanzó más de 13.000 visualizaciones y generó debate tras su difusión en medios de comunicación.
Sobre el deterioro que observan durante sus inmersiones, Álvaro Rodríguez advierte: “La situación es preocupante y no solo por las toallitas”.
Más allá del litoral
La preocupación de los dos menores se extiende también a otros espacios naturales de la Isla. En otra grabación, regresaron a un barranco del norte de Tenerife que ya habían visitado anteriormente para comprobar la evolución de la acumulación de residuos.
En ese vídeo explican que el problema ha aumentado con el paso del tiempo. “Nada más comenzar, el número de toallitas empezaba a ser alarmante”, indican, antes de añadir que “hay por lo menos el triple que el año pasado”.
Ambos relacionan esta situación con el uso inadecuado del saneamiento. “Esto es lo que pasa cuando la gente no sabe a dónde va a parar lo que tira por el váter”, afirman.