Trasladan de urgencia en avión a un bebé desde Canarias

La tripulación de un avión medicalizado ha informado de una evacuación urgente de un bebé prematuro desde Gran Canaria, con destino final en Sevilla.
La operación requirió la coordinación del control aéreo español con el control aéreo de Marruecos para establecer la ruta más directa posible hasta el aeropuerto de destino.
Según la información trasladada por los controladores aéreos, este tipo de vuelos sanitarios tienen prioridad absoluta en el espacio aéreo debido a la situación clínica del paciente, lo que permite reducir tiempos de vuelo y evitar esperas innecesarias durante el trayecto.
La evacuación se realizó en una aeronave preparada para el transporte neonatal, equipada con incubadora, sistemas de monitorización y personal sanitario especializado, con el objetivo de garantizar la estabilidad del menor durante todo el desplazamiento.
Evacuaciones medicalizadas en avión
Cuando se activa una evacuación aérea urgente, el procedimiento comienza con la solicitud formal del vuelo sanitario, normalmente gestionada por los servicios de emergencias y las autoridades sanitarias.
A partir de ese momento, los controladores aéreos aplican un protocolo específico que otorga prioridad operacional a la aeronave medicalizada frente a otros tráficos.
En los casos en los que el vuelo debe atravesar espacio aéreo internacional, como ocurre en determinadas rutas entre Canarias y la Península, se establece una coordinación directa entre los centros de control implicados, en este caso con el de Marruecos, para autorizar el paso por la ruta más corta y eficiente.
Este proceso incluye la optimización de altitudes, la asignación de corredores preferentes y la reducción de posibles demoras tanto en despegue como en aproximación y aterrizaje. Todo ello se realiza siguiendo los estándares internacionales de seguridad aérea y asistencia sanitaria.
La intervención conjunta entre tripulación médica, servicios de emergencias y control aéreo permite que este tipo de traslados críticos se desarrollen con la máxima rapidez posible, manteniendo en todo momento las condiciones necesarias para el traslado seguro del paciente.