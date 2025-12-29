El verdadero origen de la palabra cotufa no es “corn to fry”: una joven desmonta el mito más común en Canarias

Un vídeo titulado “Maíz para freír” ha llamado la atención en TikTok por cuestionar una de las explicaciones más repetidas —y asumidas— sobre el origen de la palabra cotufa, utilizada en Canarias y otros territorios para referirse a las palomitas de maíz. La autora del contenido es la creadora @panahispana, que propone un recorrido histórico y lingüístico para desmontar una creencia muy extendida.
En el vídeo, la tiktoker plantea una pregunta directa: ¿es cierto que cotufa procede del inglés corn to fry? Según explica, no existe evidencia lingüística sólida que respalde esa teoría, pese a lo popular que se ha vuelto con el paso del tiempo.
La creadora señala que la palabra cotufa está documentada en español desde al menos el año 1604, mucho antes de cualquier influencia moderna del inglés. De acuerdo con el lingüista catalán Joan Corominas, su posible origen estaría vinculado al mozárabe, aunque con un significado distinto al actual. En sus primeros usos, el término podría haber hecho referencia a tubérculos, a las chufas, a ciertos dulces o incluso a alimentos muy deseados o considerados de lujo.
El vídeo también destaca que el término aparece en el ámbito literario desde comienzos del siglo XVII. En concreto, se menciona su presencia en un diálogo entre Sancho Panza y don Quijote en Don Quijote de la Mancha, lo que refuerza la idea de que la palabra ya formaba parte del español mucho antes de su asociación con las palomitas.
Con el paso del tiempo, cotufa acabaría consolidándose con el significado actual, algo que queda recogido tanto en el Diccionario de Canarismos como en el Diccionario de la Real Academia Española, donde se señala que su origen es incierto, pero sin atribuirlo al inglés.
La autora del vídeo reconoce que la teoría de corn to fry resulta atractiva y fácil de recordar, pero subraya que la historia real de la palabra es mucho más antigua y profundamente ligada al español. “Me gusta pensar —concluye— que una palabra tan nuestra aparece en una de las obras más importantes de la literatura en español”.
Esta palabra se registra en nuestra lengua desde el siglo XVIII, aparece en una de sus obras literarias más conocidas y también se usa en las islas occidentales canarias. En el español de Venezuela apenas comienza a aparecer registrada en el siglo XX (quizá por la popularización de esta golosina en los cines). ¿Es es posible entonces que venga del inglés?