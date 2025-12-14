Vientos huracanados, rayos, granizo, fuertes lluvias y nieve en el Teide

El Archipiélago registró hasta la tarde noche de ayer más de 1.130 incidentes ocasionados por el paso de la fuerte borrasca Emilia, según los datos del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Con rachas de 159 kilómetros/hora, lluvias que superan los 100 litros por metro cuadrado y temperaturas que descendieron hasta los -2,8 ºC, el fenómeno meteorológico cumplió los pronósticos.
La estación meteorológica de Izaña (Tenerife) ha sido la que ha registrado la racha de viento más intensa del Archipiélago y del país, con 159 km/h, así como la temperatura mínima más baja en las islas, de -2,8 ºC.
La mayoría de las incidencias se registraron en Gran Canaria y Tenerife, con 680 y 340 respectivamente, estando relacionadas, en su mayoría, con el viento al registrarse importantes rachas que produjeron la caída de ramas, árboles, vallas, farolas, mobiliario urbano y adornos navideños a la vía pública. La lluvia, por su parte, ocasionó algún achique de agua en bajos de locales y viviendas, y el desprendimiento de piedras, mientras que las precipitaciones en forma de granizo y nieve que obligaron al cierre de más de una veintena de carreteras, sobre todo los accesos a las cumbres de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, por nieve y placas de hielo. También se produjeron incidencias por el corte de suministro eléctrico.
En Tenerife, destacan las caídas de obstáculos, ramas, planchas a la vía pública, como las del intercambiador de guaguas de la Laguna, la caída del árbol de Navidad de Tegueste, cableados y afectaciones puntuales al suministro eléctrico. Se prevé un empeoramiento del estado del mar, con especial atención en municipios como Garachico, Puerto de la Cruz y Tacoronte.
En Gran Canaria, sobre todo se han producido caídas de ramas y árboles, que han producido daños materiales. La mayoría de los incidentes se han producido en Las Palmas, donde el Ayuntamiento ha coordinado 257 actuaciones, todas ellas relacionadas con daños materiales; y otros se han reportado en el municipio de Telde la caída de palmeras. En Ingenio y Gáldar varias viviendas se han inundado. Hubo problemas puntuales en el suministro eléctrico en Agaete. En cuanto al oleaje, afectó a varias viviendas de la costa de Galcar (El Agujero, Los Dos Roques o Caleta de Arriba) y se ha procecido al desalojo de las viviendas en esa franja de litoral, mientras se presta atención en San Cristóbal y Bañaderos, en Las Palmas.
En La Gomera, casi una veintena de incidencias, muchas en las primeras horas, que obligaron a la retirada de piedras y ramas en diferentes puntos de la red viaria insular, además de cableado telefónico. La mayor incidencia fue el corte del suministro eléctrico en buena parte de la Isla, y en su aeropuerto.
En La Palma se registraron también una veintena de intervenciones por incidencias causadas por el viento, que han consistido en caída de ramas y un árboles, así como daños en el alumbrado navideño. El paso de la borrasca por El Hierro solo ha causado alguna caída de ramas o piedras a las carreteras.
En la isla de Lanzarote, se llevaron a cabo 50 actuaciones, sobre todo el achique de viviendas y locales, en Arrecife y Tías, por el desbordamiento de la red de saneamiento. En Fuerteventura, además de las caídas de ramas y objetos a las vías, así como cortes intermitentes del suministro eléctrico por caída de rayos, y inundaciones de bajos en Puerto del Rosario, el suceso más destacado fue el rescate de un padre y su hijo del interior de su vehículo inundado al saltarse el precinto y quedar atascado en un barranco de Puerto del Rosario. El niño, de 6 años, fue atendido por hipotermia.
El paso de la borrasca Emilia llevó a la Dirección General de Emergencias a activar la alerta por rachas de viento y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife, y la prealerta por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.
La borrasca está dejando registros significativos en distintos puntos de las Islas. Las rachas de viento más destacadas se registraron en Izaña con 159 kilómetros/hora, se han superado los 113 km/h en el aeropuerto de Gando, se han registrado 110 km/h en Candelaria y Las Cañadas, y más de 103 km/h en el Alto de Igualero (La Gomera).
Temperaturas bajo cero en Las Cañadas del Teide, con hasta -3ºC en Izaña, al menos medio metro de nieve y capas de hielo. En el Roque de Los Muchachos se registraron -1ºC y nieve acumulada, y en las cumbres de Gran Canaria, temperaturas de 0,7ºC en San Mateo, y nieve con 20 cms. de espesor y granizo.
Las precipitaciones fueron superiores a 115 litros por metro cuadrado en La Vega de San Mateo, 155 en Tejeda, los 80 l/m2 en San Bartolome de Tirajana, todos en Gran Canaria; 60 mm en Arico y 50 en Las Cañadas (Tenerife): 53 litros en Tías (Lanzarote); 40 en La Oliva (Fuerteventura); 20 mm en Vallehermoso (La Gomera) o en el Roque de los Muchachos.
Las condiciones meteorológicas, sobre todo las rachas de viento,ocasionaron la cancelación de una docena de vuelos interinsulares, así como el desvío de un vuelo hacia Tenerife Norte y procedente de Madrid. En concreto, se produjeron ocho cancelaciones en el Aeropuerto de La Palma y un desvío procedente de Madrid al Aeropuerto Tenerife Norte, mientras La Gomera suspendió todas sus conexiones con Tenerife y Gran Canaria.
Por su parte, está activada la alerta máxima en todas las islas por fenómenos costeros y por riesgo de inundaciones costeras, ante la previsión de olas que podrían superar los 9 metros. Ese oleaje esperado de más de 7 metros en el norte de Tenerife, La Palma o Gran Canaria ha complicado las conexiones marítimas, que se vieron interrumpidas en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, varios rutas entre Fuerteventura y Gran Canaria y Tenerife y Gran Canaria.
Desde las 18.00 horas de ayer se volvió a complicar la jornada con la pleamar nocturna. Durante la madrugada se esperaban chubascos localmente fuertes, acompañados de aparato eléctrico.