Accidente múltiple en la TF-5: piden que se facilite el paso a los servicios de emergencia

Un accidente de tráfico que ha tenido lugar a mediodía de este lunes, 5 de enero de 2026, ha provocado importantes retenciones en al autopista del norte de Tenerife (TF-5), a la altura de Guamasa, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, según informa el 112.
Desde la sala operativa del 112 explican que el siniestro ha tenido lugar sentido Santa Cruz de Tenerife y se han visto implicados un total de tres vehículos.
Además de pedir precaución en la citada vía en estos momentos, se insta a los conductores a facilitar, en la medida de lo posible, el acceso a los diversos recursos de emergencia desplazados al lugar.
De momento, se desconoce si ha habido heridos.