La advertencia médica que pone en cuestión el uso de la baliza V-16 en estos casos

La baliza V-16, el dispositivo que desde este jueves es obligatorio, ha generado nuevas dudas relacionadas con la seguridad de las personas portadoras de marcapasos o desfibriladores implantables.
La cuestión salió a la luz tras una consulta realizada en directo por una oyente en la emisora RAC1 a la Dirección General de Tráfico (DGT). La oyente preguntó si una persona con marcapasos podía utilizar la baliza V-16, haciendo referencia a las advertencias que figuran en las instrucciones del propio dispositivo, donde se indica que cuenta con una base magnética altamente inductiva y que debe evitarse su colocación cerca de fuentes sensibles a la radiación magnética.
Ante esta cuestión, la subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, Ana Blanco, reconoció que se trataba de la primera vez que recibían una consulta de este tipo, mostrando sorpresa por la advertencia.
Posteriormente, RAC1 contactó con Manel Castellano, jefe de la Sección de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínic, quien confirmó que la baliza V-16 puede interferir en el funcionamiento de los marcapasos si se coloca demasiado cerca.
Según explicó, el potente imán del dispositivo puede alterar la programación del marcapasos, fijando el ritmo cardíaco en unas 60 pulsaciones por minuto, lo que supone que el aparato deje de funcionar conforme a la configuración establecida por el especialista.
El especialista también advirtió de que este efecto podría afectar a los desfibriladores implantables, que podrían quedar anulados temporalmente por la acción del imán.
Por este motivo, los profesionales sanitarios recomiendan que las personas portadoras de marcapasos o desfibriladores no se acerquen a menos de entre 15 y 30 centímetros de la baliza V-16, una distancia de seguridad habitual en dispositivos que generan campos magnéticos intensos.
La advertencia se produce en un momento clave, con la implantación definitiva de la baliza V-16, un dispositivo que ha suscitado debate en los últimos meses tanto por su visibilidad en carretera como por su uso obligatorio en situaciones de emergencia.