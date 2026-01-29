Buscan a María Aranzazu, desaparecida en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente para localizar a María Aranzazu R. R., una mujer de 47 años desaparecida en Canarias, que fue vista por última vez el 26 de enero de 2026 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Según la información facilitada por la asociación, María Aranzazu mide 1,50 metros de estatura, tiene complexión gruesa, pelo castaño y largo y ojos marrones.
La desaparición ha sido difundida a través de redes sociales y canales oficiales para facilitar su localización lo antes posible.
Llamamiento a la colaboración ciudadana para localizar a la desaparecida en Canarias
Desde SOS Desaparecidos insisten en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para avanzar en la investigación. Las personas que puedan aportar información pueden hacerlo de forma directa a través del teléfono 868 286 726 o del correo info@sosdesaparecidos.es.
La asociación recuerda que las primeras 72 horas son fundamentales en los casos de desaparición, ya que permiten intensificar la búsqueda, asegurar pruebas y recabar testimonios recientes. Por ese motivo, se pide máxima difusión del caso, especialmente en el ámbito de Gran Canaria.
Qué hacer ante una desaparición, según SOS Desaparecidos
La asociación detalla en su web una serie de pasos clave que pueden marcar la diferencia en los primeros momentos:
- Reflexionar sobre los hábitos y rutinas de la persona desaparecida.
- Hablar con las personas con las que estuvo el día de la desaparición.
- Acudir de inmediato a la policía si no hay una explicación clara. No es necesario esperar 24 ni 48 horas para denunciar.
- Solicitar que se recoja la denuncia conforme a la Instrucción 1/2009, que obliga a hacerlo de forma inmediata.
- Hacer pública la desaparición en medios y redes sociales para ampliar el alcance.
- Repartir carteles con fotografía y datos, utilizando siempre como contacto a los cuerpos de seguridad o servicios oficiales.
- Mantener contacto periódico con los investigadores y solicitar copia de la denuncia.
- Conservar objetos personales como cepillo de dientes o peine para posibles pruebas de ADN.
Importancia de la denuncia inmediata
SOS Desaparecidos recuerda que todas las desapariciones son urgentes, pero en el caso de personas vulnerables, menores o mayores con problemas de salud, el riesgo es mayor y las actuaciones deben intensificarse desde el primer momento.
Una vez localizada la persona, es imprescindible retirar la denuncia y la difusión del caso, tanto en redes como en los carteles físicos y plataformas digitales.
Contacto SOS Desaparecidos
- Teléfono: 868 286 726
- Email: info@sosdesaparecidos.es