Activan los cajeros automáticos en toda España para encontrar a María del Carmen, desaparecida en Tenerife desde 2025

La asociación SOS Desaparecidos mantiene la alerta para encontrar a María del Carmen M. E., de 53 años, desaparecida en Tenerife desde el 15 de noviembre de 2025, cuando fue vista en el municipio de Puerto de la Cruz, en el norte la Isla.
Asimismo, confirma que se ha activado la red de cajeros automáticos de Euronet ATMs Cajeros España para difundir la imagen de la desaparecida en Tenerife.
Según la información difundida por la asociación, la mujer mide entre 1,55 y 1,60 metros, tiene complexión normal y pelo negro.
La alerta continúa activa a fecha de hoy, 26 de enero de 2026, y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para tratar de localizarla.
¿Cómo aportar datos sobre la desaparecida en Tenerife?
Desde SOS Desaparecidos recuerdan que cualquier persona que disponga de información que pueda resultar útil debe ponerse en contacto de inmediato con los servicios de emergencia.
La asociación mantiene operativa la línea de atención gratuita 868 28 67 26, además del 112, para comunicar cualquier dato relevante.
Desapariciones en Canarias
La desaparición de María del Carmen se suma a otros casos registrados en Canarias en los últimos meses, una realidad que ha llevado a las asociaciones y a las fuerzas de seguridad a insistir en la importancia de la difusión pública de las alertas como herramienta clave para la localización de personas desaparecidas.
En el Archipiélago, los protocolos de búsqueda se activan desde el momento en que se interpone una denuncia, sin necesidad de esperar 24 horas, especialmente cuando existen factores de vulnerabilidad.
En estos casos, colaboran cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías locales y organizaciones especializadas como SOS Desaparecidos, que centralizan y difunden la información.
Las autoridades insisten en que cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser determinante para avanzar en la investigación y piden máxima difusión del cartel de búsqueda para ampliar el alcance de la alerta.