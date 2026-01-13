Dara Santana, ingeniera química: “Un café con leche debería costar entre 3 y 4 euros”

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Pero es cada vez más caro. El informe de la FAO titulado Mercado global del café: evolución reciente de los precios indica que, a lo largo de 2024, el precio del café se incrementó un 38,8 % en comparación con el año anterior.
En Canarias, el café siempre ha sido un productor relativamente asequible, aunque en los últimos tiempos, también en las Islas, su precio se ha visto elevado, esto es por varios factores, como el cambio climático.
El café será cada vez más caro… y es lo normal
Dara Santana, ingeniera química y especialista en café, cree que la pregunta que hay que hacerse no es por qué es tan caro el café, sino “cómo llevamos tanto tiempo pagando tan poco por el café”.
En declaraciones al programa Roscas y Cotufas, de Canarias Radio, Dara señalaba que “lo que vemos ahora es un reajuste de la estructura” ya que “se está dejando ver el coste real del café. Estamos muy mal acostumbrado y eso es una realidad, es algo a lo que, entre comillas, hay que acostumbrarse”, desvelaba alrededor de que los precios del café seguirán subiendo.
Para la ingeniera química, “no vamos a volver al café barato” ya que se trata de “una de las materias primas más sensibles al cambio climático”, un mal que está transformando el mundo: “Tenemos la parte del clima, la parte de la estructura, es decir: ¿si no se vive de esto, qué generación querrá continuar con ello? Es un tema económico y un tema geopolítico”.
Un café con leche debería costar entre
“Pagar entre tres y cuatro euros por un café con leche es un estándar ajustado. Suena duro decirlo y lo dije y se me echaron encima hace poco, en una entrevista porque, al final, la gente entiende que un café por 1,50 siempre se ha tomado, se entiende que el café es una materia prima que da beneficio pero en calidades de especialidad no se saca margen en el café”, reitera Dara Santana.