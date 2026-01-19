La historia poco conocida de Canarias: un muro de piedra de 6 kilómetros dividía una de las islas

En el extremo sur de Fuerteventura, en el municipio de Pájara, se conserva uno de los vestigios más singulares del pasado preeuropeo de Canarias: La Pared de Jandía, una construcción de piedra que, según las referencias históricas, atravesaba el istmo que une la península de Jandía con el resto de la Isla a lo largo de unos 6 kilómetros, según recuerda el perfil en TikTok Historia para gandules.
Lejos de ser una leyenda, se trata de un yacimiento arqueológico reconocido oficialmente. El Gobierno de Canarias lo ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica, al considerarlo uno de los conjuntos más importantes de Fuerteventura por su extensión, su número de estructuras y su valor histórico y cultural para los majoreros.
Un yacimiento único en Canarias
La Pared está situada en el istmo de Jandía, un punto estratégico que conecta el sur de la Isla con el resto del territorio. El conjunto está formado por una muralla de piedra seca y por unas 40 estructuras adosadas o situadas en sus inmediaciones, lo que revela una compleja organización del espacio por parte de los antiguos habitantes de Fuerteventura.
Las primeras referencias documentales aparecen ya en el siglo XV, en la crónica francesa Le Canarien, donde se menciona la existencia de una pared que cruzaba la Isla. Más tarde, en el siglo XVII, el yacimiento fue representado en la cartografía de Yñigo de Brizuela, confirmando su relevancia territorial.
De mar a mar: una estructura que atravesaba la Isla
Los estudios realizados por historiadores e investigadores como Sebastián Jiménez Sánchez, Elías Serra Rafols y otros trabajos arqueológicos posteriores coinciden en que La Pared se extendía de barlovento a sotavento, atravesando el istmo de costa a costa.
En la actualidad, su altura rara vez supera los 80 centímetros, y el ancho oscila entre 1 y 1,50 metros en algunos tramos. Gran parte de la estructura original ha desaparecido debido al reaprovechamiento de las piedras, a la construcción de carreteras y a las intervenciones urbanísticas, lo que ha aumentado la fragilidad del yacimiento.
¿Para qué servía realmente La Pared?
El propio expediente del Gobierno de Canarias recoge que existen varias interpretaciones sobre la función de esta muralla. Algunos autores sostienen que se trataba de un muro destinado a evitar disputas por pastos y ganado, impidiendo el acceso a la dehesa de Jandía, una zona rica en recursos acuíferos y florísticos.
Otros investigadores, como el profesor Elías Serra Rafols, interpretaron la estructura como un muro de carácter defensivo, aunque no existe consenso definitivo. Lo que sí está claro es que La Pared funcionó durante siglos como el límite físico que separaba la península de Jandía del resto de Fuerteventura, marcando una división territorial reconocida por generaciones.
Un patrimonio frágil y de enorme valor cultural
El área protegida como Bien de Interés Cultural abarca más de 328.000 metros cuadrados, teniendo en cuenta no solo los restos visibles, sino también el entorno natural donde pudo extenderse la estructura original, así como la documentación histórica y oral que confirma su trazado.
Para el Gobierno de Canarias, La Pared representa un espacio de gran significación histórica y cultural, y su protección es clave para preservar uno de los testimonios más claros de la organización territorial de los antiguos habitantes de Fuerteventura.
Hoy, entre arena y viento, los restos de esta muralla siguen recordando que una de las Islas estuvo dividida por una frontera de piedra mucho antes de la llegada de los europeos.
