Todo listo para la puesta de largo de Los Ritmos Latinos: arranca el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Ya se nota un cambio en el ambiente de la capital de la Isla: esta noche arranca el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El Paseo Teniente Francisco Grandi Giraud, frente a la plaza de España, se convertirá a partir de las 21:30 en el primer escenario de Los Ritmos Latinos.
Lo que hasta hace pocos años era un simple sorteo del orden de las candidatas a reina en sus diferentes modalidades ha dado paso a uno de los actos centrales del programa: la gran gala inaugural, en la que el director artístico, Daniel Pages, tiene la primera oportunidad de lucirse en 2026. Con un decorado sencillo, a modo de pasarela iluminada, se trata de un acto íntimo comparado con los grandes aforos del Recinto. Mil localidades acogerán al público, que podrá ocupar sus asientos mediante una invitación que podrá retirarse por orden de llegada en la puerta de acceso.
Conviene no remolonear para intentar asegurarse el sitio: el ayuntamiento, a través de las redes sociales del Carnaval de Santa Cruz, recomienda llegar a las 20:00. El espectáculo será un aperitivo de una hora por el que pasarán las 32 aspirantes a reina (que conocerán el orden de sus desfiles), con las artistas canarias Anaé y Zaida Almeida, y las comparsas del Carnaval. El acto, que será conducido por Elvis Sanfiel, se retransmitirá a través de Radio Televisión Canaria para todo el Archipiélago.
32 aspirantes a reina esperan que llegue el día de su gala
La gran gala de inauguración de esta noche supone el paso previo al momento en que las diez candidatas brillarán sobre el escenario en la gala de elección de la reina infantil, el 2 de febrero. Una gala “de lunes”.
Dos días después, turno para la reina de los mayores, el miércoles 4, con asociaciones de toda la Isla entre el público y sobre la tarima, en una cita entrañable. Como viene siendo habitual, el último acto sobre el escenario del Recinto Ferial será el que corone a la reina del Carnaval.