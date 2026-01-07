Chispas bajo el pavimento: una vecina alerta del extraño peligro en una plaza de Canarias

Una vecina de Agaete, en Gran Canaria, ha denunciado públicamente a través de Facebook una situación que, según afirma, se viene repitiendo desde el pasado 13 de diciembre de 2025 en la plaza Tenesor, tras el paso de la borrasca Emilia.
En su publicación, acompañada de un vídeo, advierte de la aparición de chispas bajo el pavimento cada vez que llueve con intensidad, lo que a su juicio supone un peligro para la seguridad de las personas y para las infraestructuras del entorno.
Según explica en el mensaje, “a causa de las lluvias hay algo bajo el pavimento que está haciendo contacto y cada vez que llueve con intensidad saltan chispas”, un fenómeno que, asegura, puede observarse en la grabación difundida en redes sociales.
La autora de la publicación indica que esta situación ha provocado ya tres averías en el punto de suministro, lo que habría motivado actuaciones técnicas sin que, por el momento, se haya solucionado el problema de fondo.
La vecina afirma haber trasladado el caso a diferentes instancias: a la empresa distribuidora Unelco, a la alcaldesa del municipio, a la concejala responsable del área y a otros ediles.
También indica que se ha registrado un escrito formal en el Ayuntamiento y que se ha informado a la Policía Local, cuyo jefe —según relata— se personó en el lugar, colocó un cono en la zona afectada y procedió al marchado posterior.
Con anterioridad, añade, se había instalado una cinta de perímetro para acotar el área tras la presentación del escrito, aunque posteriormente fue retirada. “Nos informan de que se ha dado parte a los responsables, pero aún no se han tomado medidas al respecto”, señala en su publicación.