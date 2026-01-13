Chorizo de pulpo, la sorprendente creación de un chef tinerfeño: “Lo creamos porque la gente dejaba la cabeza”

La historia del chorizo de pulpo que elabora Omar Páez nace de una combinación poco habitual: memoria familiar, cocina de aprovechamiento y una investigación profunda sobre técnicas de conservación tradicionales. El chef explica que muchas de sus ideas parten de un antiguo recetario heredado de su bisabuela, donde ya aparecían elaboraciones de embutidos, aunque siempre de origen cárnico.
Durante su etapa como jefe de cocina en Arístides, Páez detectó una realidad frecuente en la hostelería: una gran cantidad de producto que se desechaba sin aprovechar. A partir de ahí comenzó a experimentar con fermentaciones, maduraciones y métodos de conservación, hasta llegar a una conclusión práctica: embutir era la solución más eficaz.
Así nacio el chorizo de pulpo
El primer ensayo fue un embutido para untar elaborado con cabezas de pulpo, inspirado en preparaciones tradicionales de El Guincho. Tras comprobar que la mezcla adquiría una textura firme tras una semana de reposo, decidió dar un paso más y embutirla por completo. Así nació, casi de manera espontánea, el chorizo de pulpo.
Con el tiempo, aquella prueba se incorporó a la carta de Bestia Marina, su restaurante en Garachico. El motivo era claro: muchos clientes no consumían la cabeza del pulpo, por lo que el chef empezó a transformarla en una especie de sobrasada marina. La evolución natural del proceso acabó dando forma a un embutido sólido que hoy se ha convertido en uno de los productos más reconocibles de su cocina.
Actualmente, la experiencia gastronómica en Bestia Marina suele comenzar con una tabla de charcutería marina, donde el chorizo de pulpo comparte protagonismo con piezas como la pata de albacora o el jamón de atún. La propuesta refleja una filosofía basada en no desperdiciar producto, conservar, madurar y reinterpretar técnicas del pasado desde una perspectiva contemporánea.
Páez reconoce que su manera de entender la cocina se forjó en condiciones precarias: locales sin apenas equipamiento, sin cámaras frigoríficas y con limitaciones técnicas constantes. Aquellas circunstancias lo llevaron a perfeccionar métodos como el encurtido y la fermentación a temperatura estable. Según el chef, esas etapas de dificultad fueron decisivas para estimular la creatividad y construir una identidad culinaria propia.
En su línea de charcutería marina, el cocinero, además del chorizo de pulpo, trabaja con especies como pulpo, mejillones, vieiras, zamburiñas y atún, priorizando pescados azules por su estructura y capacidad de maduración. Algunas elaboraciones incorporan incluso manteca de cerdo como elemento conservante, siguiendo fórmulas antiguas que garantizan estabilidad y profundidad de sabor.
Los embutidos se producen exclusivamente en su cocina y se comercializan de forma directa y limitada. Establecimientos especializados como Síbaris Gourmet adquieren estas piezas directamente en el restaurante, ya que el chef no trabaja con distribuidores externos.
El proyecto comenzó en El Sargo Carbón, donde Páez dio sus primeros pasos en el mundo del embutido marino. En su actual etapa en Bestia Marina, restaurante especializado en cocina a la brasa, ha perfeccionado los procesos y adaptado las técnicas iniciales a un sistema más depurado. El resultado es una cocina marcada por el ahumado, la maduración y el respeto absoluto al producto.
Ubicado en la calle Esteban de Ponte, 35, en Garachico, Bestia Marina —galardonado con el premio #ConsumeCanario en los XXXVIII Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS— se ha convertido en un referente de la gastronomía marina contemporánea. Entre sus propuestas destacan también pescados del día a la brasa, setas cultivadas en La Guancha y piezas como el besugo de Lanzarote preparado con leña de sarmiento y salsa pilpil.
Más allá del plato, el chorizo de pulpo representa una forma de entender la cocina: respeto por el producto, aprovechamiento integral y reinterpretación de técnicas tradicionales aplicadas al mar.