El plato de la cocina canaria que ha dejado sin palabras a Can Yaman

Can Yaman dejó huella en Canarias, donde rodó en Tenerife una de sus últimas series. Pero Canarias también dejó huella en él. Al menos en lo que se refiere a su cocina.
El actor, que participó en el programa televisivo La Revuelta, mostrando su interés por la cultura canaria y sus tradiciones, ha confesado cuál es su plato preferido de nuestra cocina.
Durante el rodeaje de El laberinto de las mariposas, Can Yaman pudo disfrutar de la lucha canaria, se le pudo ver interesado por nuestro folclore, siendo “muy atento” en todo momento como atestiguaron numerosas personas, lo que provocó que se creara cierto vínculo con las Islas.
El plato de la cocina canaria preferido por Can Yaman
En una reciente entrevista con Tamara Falcó en Movistar Plus, mientras el actor se comía una tortilla de papas, era preguntado por el plato favorito de la gastronomía española, algo a lo que respondió de manera clara y rápida: “Me gusta, particularmente, tras rodar tres meses en Tenerife, las papas arrugadas con mojo y el gofio”.
Can Yaman vive ahora el éxito de El laberinto de las mariposas, una serie que narra la vida de un agente encubierto cuya carrera intachable se derrumba tras ser víctima de una traición. De la noche a la mañana, pasa a convertirse en el fugitivo más perseguido del país.
Mientras intenta demostrar su inocencia y frenar un golpe millonario contra las arcas del Estado, el protagonista descubrirá que el amor puede ser tanto su punto más vulnerable como la herramienta decisiva para sobrevivir.
El laberinto de las mariposas es una producción española que cuenta con actores y actrices como María de Nati, Andrea Duro o Michelle Calvo.