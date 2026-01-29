Novedades de la depuradora del Oeste de Tenerife: Chío estará conectado

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado, en su reunión de este jueves, la adjudicación por un total de 7.009.664 euros (IGIC excluido) de los contratos de ejecución de las obras del colector general de medianías del sistema del Oeste y la conexión de Chío con este colector, actuaciones que permitirán que las aguas residuales de este núcleo sean tratadas en la nueva depuradora del Oeste, que ha sido construida por Acuaes.
La licitación se ha dividido en dos lotes de tal forma que las obras del colector general de medianías han sido adjudicadas a la empresa COMSA, S.A.U., por un importe de 3.961.339 euros (IGIC excluido) y un plazo de ejecución de 13 meses.
Por otro lado, la empresa OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ha resultado adjudicataria del proyecto de colectores principales de saneamiento y pluviales para la conexión del núcleo urbano de Chío, con un presupuesto de 3.048.325 euros (IGIC excluido) y un plazo de 11 meses.
Acuaes ya ha licitado por 316.910 euros el contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra en la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión y control medioambiental de estas obras.
Las obras adjudicadas consisten en la ejecución de un colector de 5.276 metros de longitud en medianías, mientras que la conexión con el núcleo de Chío contempla dos tramos de colector, un colector de saneamiento de 590 metros y otro de pluviales de 578 metros y dos aliviaderos, recoge una nota de la sociedad.
Estas obras forman parte de la actuación que Acuaes viene realizando en el sistema Oeste de Tenerife con una inversión de 37 millones, en el marco del convenio y posterior adenda suscrita con el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la ejecución de un conjunto de actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales en la isla, dotadas con un presupuesto de 233,5 millones.
En virtud de dicho acuerdo, en el sistema Oeste se ha construido la estación de tratamiento y bombeo de agua residual (ETBAR) de San Juan, cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), impulsiones y una nueva depuradora, que prestará servicio a 109.000 habitantes –equivalentes a los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide–.
Las obras de la EDAR están finalizadas, a falta para su puesta en marcha de que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife dote de suministro eléctrico a las instalaciones desde el centro de distribución de Fonsalía, lo que previsiblemente tendrá lugar a principios del mes de febrero.