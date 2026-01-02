Los dinosaurios toman Candelaria por Reyes

El municipio de Candelaria arrancará el año 2026 con una amplia programación de ocio pensada para el público familiar, que se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de enero en distintos puntos de Punta Larga y el casco urbano. El Ayuntamiento ha diseñado una agenda que combina actividades infantiles, espectáculos temáticos y desfiles al aire libre.
La programación comenzará el viernes 2 de enero en la plaza del Centro Comercial Punta Larga, donde a partir de las 11.00 horas se celebrará la feria infantil Navilandia Familiar, con fábrica de caramelos, talleres y castillos hinchables. Ese mismo día, a las 13.00 horas, tendrá lugar el espectáculo Navidad en el Bosque, dirigido a niños y niñas de entre tres y diez años.
Durante el sábado 3 y el domingo 4, el protagonismo lo tomará el Parque de los Sueños Reales, que se instalará en el campo de fútbol Bruno Alberto, en la zona de Sabina de Punta Larga. El recinto abrirá en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, con atracciones hinchables, actividades lúdicas y personajes infantiles dirigidos a menores de entre uno y quince años.
Candelaria y el desfile de dinosaurios
Uno de los grandes atractivos del fin de semana serán los desfiles de dinosaurios, que recorrerán el paseo central de la Rambla de Los Menceyes. El sábado, a las 13.00 horas, desfilarán los gigantes herbívoros y, a las 19.00 horas, será el turno del reinado de los carnívoros. El domingo se repetirá el programa, con los carnívoros a las 13.00 horas y los herbívoros a las 19.00 horas.
La programación concluirá el domingo 4 de enero, a las 19.00 horas, con el espectáculo Pasaporte Mágico con Los Cantadores, que se celebrará en el recinto situado junto al Ayuntamiento y pondrá el broche final a un fin de semana repleto de actividades pensadas para disfrutar en familia.