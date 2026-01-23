Final de Murgas y Gala de la Reina, agotadas: ¿para qué quedan entradas en el Carnaval de Santa Cruz?

Las 4.191 entradas que se pusieron a la venta este viernes para asistir a la Gala de Elección de la Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se vendieron en apenas media hora. El Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha confirmado que el proceso se desarrolló con normalidad y sin problemas técnicos.
El acto se celebrará el 11 de febrero en el Recinto Ferial, con Daniel Pages al frente de la dirección artística, y podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y Televisión Española.
El aforo total del recinto se completa con las plazas reservadas para las candidatas, así como para sus patrocinadores y diseñadores, además del público general.
Para evitar una posible sobrecarga en los sistemas de venta, el Ayuntamiento volvió a aplicar este año un sistema de venta escalonada, que separa en el tiempo la salida de las entradas de los distintos eventos.
De este modo, las localidades para la gala adulta se pusieron a la venta un día después de las correspondientes a los concursos, lo que ha permitido una gestión más ordenada y fluida del proceso.
Estas entradas se suman a las ya agotadas el día anterior para el concurso de comparsas, el festival coreográfico y la final de murgas adultas.
Aún quedan localidades disponibles para las fases de murgas adultas y rondallas, que salieron a la venta ayer, así como para la Gala de Elección de la Reina Infantil, cuyas entradas se pusieron hoy a disposición del público de forma simultánea con las de la gala adulta.
En cuanto a los concursos y certámenes gratuitos, las entradas podrán recogerse en las taquillas del Recinto Ferial a partir de las 17:00 horas de esta tarde.
Por su parte, la Gala de los Mayores contará con acceso gratuito mediante invitación, que se repartirá el 4 de febrero en un espacio habilitado en el exterior del Recinto Ferial.