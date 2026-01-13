Ya es una realidad: la Guardia Civil activa la operación Miradores en Canarias

La Guardia Civil ha intensificado su presencia en los principales enclaves turísticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife dentro de la operación “Miradores”, una actuación que busca reforzar la seguridad ciudadana en zonas de alta afluencia de visitantes.
Más de un centenar de agentes de la Guardia Civil participan diariamente en estos dispositivos, con el objetivo de garantizar un entorno seguro tanto para residentes como para turistas que eligen Canarias como destino vacacional. La actuación se centra especialmente en los puntos más concurridos y en aquellos espacios emblemáticos donde se concentra un mayor volumen de visitantes.
Los operativos de la Guardia Civil incluyen un refuerzo de la prevención y vigilancia policial, con especial atención a la detección de hurtos, robos y delitos contra el patrimonio, prácticas que suelen producirse mediante descuidos, especialmente en el interior de vehículos estacionados en zonas turísticas.
Los datos de la Guardia Civil
Según los datos correspondientes a 2025, se registraron más de 100 detenciones relacionadas con este tipo de delitos. La mayoría de los casos están vinculados a hurtos al descuido, aprovechando momentos de distracción de personas que se encontraban visitando miradores, playas y otros puntos de interés de la provincia.
Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Turismo Seguro, una iniciativa destinada a reforzar la seguridad en áreas turísticas, mejorar la atención al visitante y prevenir conductas delictivas que puedan afectar a la imagen del destino. Además, este plan potencia la proximidad policial, la información al turista y la rapidez en la respuesta ante incidencias, facilitando el contacto con ciudadanos de diferentes nacionalidades.
Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y se recomienda adoptar medidas básicas de autoprotección, como vigilar los efectos personales, no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos y denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo.
Con este dispositivo, el cuerpo reafirma su compromiso con la seguridad, la prevención del delito y la protección del turismo, uno de los pilares económicos del Archipiélago.