Alertan a la Guardia Civil en Canarias y los agentes se encuentran con mucha sangre

La Guardia Civil de Corralejo (Fuerteventura) ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión con arma blanca tras ocasionar a otro individuo una herida en la cabeza de 15 centímetros.
El suceso tuvo lugar sobre las 10:00 horas del pasado 4 de enero, cuando la Central Operativa de Servicios alertó a las patrullas de una posible reyerta con arma blanca en la zona conocida como el Baku, un complejo en desuso de la localidad de Corralejo, ha informado este jueves el cuerpo policial en un comunicado.
Tras el aviso, se desplazaron hasta la zona varias unidades de la Guardia Civil con apoyo de la Policía Local de La Oliva.
Los agentes localizaron a una persona con abundante sangrado en la cabeza y una herida incisa-contusa de unos 15 centímetros en la zona frontal.
Inmediatamente se solicitó una ambulancia medicalizada para su traslado y atención urgente, mientras los agentes aseguraban la zona y comenzaban las primeras pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
Una discusión por dinero
Durante la inspección inicial se localizó el arma blanca, presuntamente utilizada en la agresión, que se encontraba en el suelo cerca del lugar de los hechos.
Según las declaraciones de los testigos presenciales, la agresión se produjo tras una discusión entre varias personas por motivos económicos, terminando con un ataque directo por parte del ahora detenido.
La víctima fue trasladada al centro de salud de Corralejo. Tras ser asistida por los facultativos, se le diagnosticó una herida incisa en la frente que precisó diez puntos de sutura, además de varias contusiones. Posteriormente, fue dada de alta médica.
Con las pruebas recabadas en el lugar y la identificación obtenida gracias a los testigos, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor apenas quince minutos después de la llamada inicial, en el mismo punto donde se produjo la agresión.
Una zona con personas en situación vulnerable
La zona del Baku, actualmente en estado de abandono, reúne a personas en situación vulnerable y también a individuos vinculados con pequeños delitos en la localidad.
Por ese motivo, la Guardia Civil mantiene una presencia constante y dispositivos de control coordinados para garantizar la seguridad pública y la convivencia.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario el 5 de enero, decretándose su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.