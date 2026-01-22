Un patrullaje de la Guardia Civil en Tenerife acaba con la detención de un fugitivo europeo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Playa de las Américas, han detenido a un varón de 44 años, vecino del municipio de Guía de Isora.
Sobre el hombre pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega en vigor de las autoridades judiciales de Italia por diversos hechos delictivos ocurridos en ese país, relacionados con delitos contra el patrimonio y el orden público.
La detención se produjo durante el servicio de seguridad ciudadana que los agentes de la Guardia Civil se encontraban realizando en el municipio de Guía de Isora, lugar donde fue localizado y detenido tras las gestiones realizadas para comprobar sus datos de identificación personal y verificación de la citada requisitoria en vigor.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido presentado ante la Autoridad Judicial competente.