Incendio en una vivienda en Santa Cruz de Tenerife: el 112 da la última hora

Dos personas resultaron afectadas este viernes, 30 de enero de 2026, tras un incendio declarado en una vivienda de la calle Jazmín, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El aviso se recibió a las 10.04 horas, momento en el que el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el suceso.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que lograron extinguir el fuego y ventilar el inmueble, así como varias unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.
Dos afectados en el incendio en Santa Cruz de Tenerife
El personal sanitario asistió a una mujer de 42 años, que presentaba problemas de salud de carácter moderado en el momento inicial de la atención. Fue trasladada en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
También resultó afectado un hombre de 44 años, que sufrió una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado. En su caso, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Tincer.
La Policía Local colaboró con los servicios de emergencia durante la intervención y se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes.