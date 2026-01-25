Levy Cabrera: “No veo interés ni visión para mejorar la Sanidad en Tenerife”

El cambio demográfico en Canarias hacia una población más envejecida, impulsado por el aumento de la esperanza de vida, genera una mayor demanda de recursos asistenciales, una presión que sumada a la falta de recursos en los sistemas social y sanitario y los excesiva burocratización, amenazan con la quiebra de los servicios del estado del bienestar.
Canarias registró en 2025 el mayor nivel de envejecimiento de su historia con un índice del 149,5%, es decir, casi 150 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, y 6,8 puntos más con respecto a 2024, según el INE, que cifra en más de 410.000, las personas mayores de 65 años residentes en las Islas, un 18% del total, y se estima que en 2039 representará el 27% de la población total.
La capacidad del sistema sanitario peligra por la falta de infraestructuras y la escasez de facultativos, ante una población que demanda más recursos en atención especializada y geriatría por sus mayores tasas de cronicidad y pluripatologías. En 2024, Canarias tenía una tasa de 2,99 médicos por cada 100 personas de 65 o más años. Se estima que para 2030 harían falta 1.200 médicos más para mantener la atención actual.
Cuestionado por esta problemática, el secretario del Sindicato Profesional de Médicos (CESM), Levy Cabrera, recordó que en Tenerife llevamos “más de 20 años de retraso” en la planificación, gestión y construcción de infraestructuras sanitarias en comparación con Gran Canaria. Reiteró que los centros de salud y los hospitales de la Isla “son del siglo pasado”, construídos “sin perspectiva de futuro” y sin tener en cuenta un aumento poblacional como el acaecido. “El déficit más importante se debe a que apenas se ha construido, y la mayoría de los centros son del siglo pasado, apenas se han renovado, y solo se ha hecho -medianamente grande- el del Cristo-Las Mercedes”, mientras denuncia como “las obras en el Centro de Salud de Tacoronte comenzaron en 2019 y no han terminado, o desde hace 15 años se habla de construir un nuevo centro de salud en Los Cristianos”, y en el área metropolitana critica “la saturación de centros como los de Ofra, Los Gladiolos y el de Ofra-Delicias o Finca España, cuyos pacientes estaban subiendo a La Laguna”.
La mayoría de los centros de Atención Primaria en Tenerife “apenas han experimentado ampliaciones desde su construcción”, en las décadas de 1980 y otros de 2000. “Realmente ni se han renovado ni construido infraestructuras como en otras Comunidades Autónomas para adaptarlas a la población actual y seguimos con centros planificados para 600.000 y 700.000 personas cuando en Tenerife ya hay un millón de residentes”.
Tercer hospital
Ley Cabrera reiteró la necesidad de “terminar la dotación completa de los Hospitales del Sur y del Norte para que funcionen con la mayoría de especialidades” (como los de Lanzarote o La Palma), y abogó por “la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel” en Tenerife, un centro de complejidades y especializaciones más amplias que los hospitales comarcales (Sur y Norte) y que “repartiría la carga asistencial para un área de 300.000 tarjetas sanitarias. No es posible que en una comarca sur de Tenerife con más de 380.000 personas no haya un hospital terciario, cuando el de Lanzarote atiende a 170.000 habitantes, o el de La Palma a 87.000 residentes.
Ante la dispersión de la población, la gerencia de Atención Primaria “optó por contruir pequeños consultarios en muchos núcleos poblacionales, en los que hay uno, dos y hasta cuatro médicos”, por ejemplo en el municipio de Granadilla tenemos además de en El Casco y San Isidro, consultorios en Chimiche, el Médano o los Abrigos, mientras que en Gran Canaria se optó por Centros de Salud más grandes con de 20 a 50 médicos.
Estos centros de menor tamaño dependen de un Centro de Salud Comarcal, pero “lo que sí se echa de verdad en falta es que no se han adaptado ni ampliado a la población, ya que son deficitarios” en personal y espacio. Lamenta que “no veo entre los gestores sanitarios visión, interés, implicación ni responsabilidad para mejorar la atención sanitaria en Tenerife”.
Solo se forman dos geriatrías al año: “Esa es la preocupación por los mayores”
La escasez de facultativos especializados ante una población que demanda más recursos por sus mayores tasas de cronicidad y pluripatologías, es otra de las mayores carencias de la Sanidad Canaria. Levy Cabrera denuncia que Canarias “solo formaba a un especialista residente en geriatría en el Hospital José Molina Orosa de Lanzarote hasta hace 3 años que aumentó a dos plazas. Es decir, esa es la preocupación que tiene Sanidad por la población mayor”.
Sobre el déficit de especialistas, Cabrera lamentó los datos en comparación con regiones con la misma población: “en el País Vasco se están formando entre 140 y 150 especialistas al año, y en Castilla la Mancha 220, mientras que en Canarias formamos 91 médicos especialistas. Solo hemos aumentado cuatro en 25 años”.
Para contar con más especialistas en formación necesitamos aumentar tanto las Unidades de Docencia, 22 actualmente, como el número de plazas “pero si no damos más recursos ¿Cómo pueden ofrecer atención asistencial y docente de calidad?”. Actualmente, La Candelaria ofrece 22 plazas de residentes al año, el HUC 15 (pidió subir a 22), La Palma 5 (pidió 7), mientras en Gran Canaria hay 34, en Lanzarote 8 y en Fuerteventura 6. “Muchos tutores están saturados al atender 40 pacientes diarios y no pueden impartir una docencia de calidad. sobre todo en Atención Primaria”.