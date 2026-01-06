Las fuertes lluvias provocan desprendimientos en una carretera de Tenerife

Las intensas lluvias que se viven en Tenerife durante la jornada de ayer y de hoy han provocado algunos incidentes sin que, por fortuna, hay que lamentar males mayores. Esta misma mañana, una carretera de la Isla sufrió algunos desprendimientos de una ladera.
Se trata de la carretera TF-143, la conocida como carretera de El Batán, en Anaga. En las fotografías de Mario Dobrescu se aprecian dichos desprendimientos. Afortunadamente, no circulaba ningún vehículo cuando ocurrió.
Prealerta por viento
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará, a partir de las 15.00 horas de este martes, la situación de prealerta por viento en todas las islas.
Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el departamento regional en una nota.
En concreto, se esperan rachas del nordeste en Gran Canaria y La Gomera, que afectarán sobre todo a cumbres y vertientes este y noroeste. La situación también se amplía a La Palma, El Hierro y Tenerife, donde se prevén rachas del nordeste, afectando sobre todo a cumbres vertientes este-sudeste y noroeste, y en El Paso, en La Palma.