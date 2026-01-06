Declaran la prealerta en Canarias hoy, Día de Reyes

El Gobierno de Canarias activará a partir de las 15.00 horas de este martes una situación de prealerta por viento en todo el Archipiélago, a través de la Dirección General de Emergencias.
La medida se adopta tras analizar los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales, y se enmarca en la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el Ejecutivo autonómico.
En cuanto a la previsión, se esperan rachas de viento del nordeste en Gran Canaria y La Gomera, con mayor incidencia en las zonas de cumbre y en las vertientes este y noroeste. La prealerta también se extiende a La Palma, El Hierro y Tenerife, donde el viento afectará principalmente a cumbres, áreas orientadas al este-sureste y noroeste, así como al municipio de El Paso, en La Palma.
En Lanzarote y Fuerteventura, el episodio de viento tendrá un impacto más moderado, aunque también se mantiene la vigilancia ante posibles rachas intensas.
Las previsiones apuntan a que las rachas máximas podrían alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución.
Desde la Dirección General de Emergencias, el Gobierno autonómico recuerda la importancia de respetar las recomendaciones de autoprotección difundidas por los organismos oficiales durante la prealerta por viento, con el objetivo de reducir riesgos y evitar incidentes.