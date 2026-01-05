Vicky Palma, meteoróloga, sobre las lluvias durante las cabalgatas de Reyes Magos en Canarias: “Habrá que llevar paraguas, sobre todo en el norte”

Mayores y pequeños están pendientes del cielo para conocer si finalmente se llevarán a cabo las diferentes cabalgatas de Reyes Magos en Canarias. Todo apunta a que será necesario tener siempre un paraguas a mano, en caso de que las mismas se celebren.
La meteoróloga Vicky Palma, durante su intervención en Televisión Canaria en la mañana de hoy, ha instado a portar un paraguas en todas aquellos municipios que celebren durante la tarde de hoy sus cabalgatas de Reyes: “En el norte y este de La Palma, El Hierrro, el norte de la Gomera y el norte de Tenerife, incluyendo Santa Cruz, es probable que se den esas lluvias”.
Palma recalcó que durante la celebración de las cabalgats de Reyes Magos será necesario, en muchos, casos, “llevar paraguas” ya que en casos como el de Las Palmas de Gran Canaria, donde sus Reyes se pasearán desde las 16.30 horas, la probabilidad de lluvias intensas es mayor.
Eso sí, Vicky Palma indicó que muchas de las cabalgatas de Reyes Magos de Canarias se celebran a partir de las 19.00 horas y que será a partir de ese momento, y, sobre todo, durante la noche, las lluvias vayan abandonando las Islas.