Detenida por violencia doméstica la luchadora de MMA que agredió a dos guardias civiles en un avión en Canarias

Sinead Kavanagh, luchadora profesional de MMA que fue detenida el pasado noviembre tras agredir a dos guardias civiles en un vuelo desde Canarias, ha sido detenida por un presunto delito de violencia doméstica, tal y como anuncia Canarias 7.
La luchadora de MMA Sinead Kavanagh fue arrestada en la noche de este sábado en Maspalomas tras verse presuntamente implicada en un episodio de violencia doméstica contra su esposa. La mujer tuvo que ser trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica por las lesiones sufridas.
La detenida permanecerá bajo custodia y está previsto que pase a disposición judicial este lunes.
Sinead Kavanagh, luchadora profesional de MMA, fue detenida en noviembre en el aeropuerto de Gran Canaria después de protagonizar un incidente a bordo de un avión con destino a Irlanda.
Dos guardias civiles resultaron heridos durante la detención de una luchadora de artes marciales mixtas. La tripulación de un vuelo de Ryanair con destino a Dublín había solicitado apoyo debido al comportamiento agresivo de la pasajera y luchadora de MMA, la irlandesa Sinead Kavanagh, lo que obligó al piloto a cancelar el despegue.
En declaraciones al programa de Canarias Radio De la noche al día, Juan Couce, portavoz de la AUGC, desveló que sus compañeros no tenían “ningún hueso roto”.
Couce reconoció que no disponen “de medios para reducir a una persona así, nadie se imaginaba que fuera una luchadora profesional, con varios combates de MMA”, indicando que uno de los guardias civiles disponía de conocimientos de “artes marciales”, logrando reducirla.