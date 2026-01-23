Descubren en el fondo del mar de Lanzarote restos de la primera conquista europea en Canarias

La memoria histórica de Canarias no se limita a lo que se ha conservado en tierra firme. Una parte relevante del pasado del Archipiélago permanece sumergida bajo el mar, y las nuevas investigaciones arqueológicas en Lanzarote lo están poniendo de relieve. En el entorno de San Marcial de Rubicón, en el municipio de Yaiza, un equipo especializado ha iniciado una nueva campaña de prospecciones subacuáticas en el tramo de costa que se extiende entre Punta de Papagayo y Playa de las Mujeres.
Los trabajos se enmarcan en una nueva fase del Proyecto Rubicón, cuyo objetivo es localizar y documentar restos materiales relacionados con la expedición franconormanda del siglo XV, un episodio clave que marca el inicio de la presencia europea en Canarias. Por primera vez, la investigación en este enclave histórico se adentra de forma sistemática en el fondo marino, ampliando el campo de estudio más allá del litoral.
Exploración inicial del fondo marino
Durante las primeras semanas de enero, el equipo de arqueología subacuática realizó diversas inmersiones de reconocimiento en puntos previamente identificados por una prospección geofísica llevada a cabo en 2021. En aquella campaña se detectaron 36 anomalías en el terreno marino, aunque ninguna permitió confirmar la existencia de estructuras o depósitos arqueológicos evidentes.
Una técnica diseñada para aguas poco profundas
En esta etapa, los trabajos se han concentrado en el análisis de 46,5 hectáreas de superficie submarina, con especial atención al frente costero de Playa del Pozo. Para ello, se ha empleado una metodología basada en la inspección visual directa, especialmente eficaz en contextos donde los restos pueden estar poco conservados o dispersos. El sistema utilizado, conocido como “buceador remolcado”, permite que dos investigadores recorran el fondo marino a baja velocidad, guiados desde una embarcación. Durante las inmersiones, los especialistas registran imágenes, coordenadas GPS y datos de profundidad, lo que facilita la elaboración de un inventario detallado de los materiales localizados.
Un equipo especializado y un enfoque conservacionista
Según ha informado Cadena SER Lanzarote, el equipo de trabajo está integrado por los arqueólogos subacuáticos Sebastià Munar, Stella Rendina y Ximo Gual de Torrella, con el apoyo logístico de una embarcación auxiliar pilotada por Íñigo Labarga. La dirección científica del proyecto corresponde a María del Cristo González (ULPGC) y Esther Chávez (ULL), con el asesoramiento del especialista en arqueología subacuática Sergio Olmo.
Por el momento, los investigadores han optado por no intervenir directamente sobre los restos ni remover sedimentos, con el fin de preservar el yacimiento en su estado original. El análisis detallado de los materiales quedará pendiente para futuras campañas, dentro del marco de colaboración entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y las universidades públicas del Archipiélago.
Con esta nueva campaña, el Proyecto Rubicón se afianza como una iniciativa estratégica para profundizar en el conocimiento arqueológico de Canarias, abriendo una ventana al pasado que, en muchos casos, sigue oculto bajo el mar.