Científicos canarios en alerta: detectan una microalga que puede generar toxinas que se acumulen en el pescado

Un equipo de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha confirmado por primera vez la presencia de una microalga tóxica en el litoral peninsular del Mediterráneo. El hallazgo se ha producido en las aguas de Dénia y Xàbia, en el norte de la provincia de Alicante, donde se ha identificado el género Gambierdiscus, conocido por producir toxinas asociadas a la ciguatera.
El descubrimiento se ha realizado durante los muestreos rutinarios de fitoplancton llevados a cabo por el Laboratorio Marino UA-Dénia, dependiente del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM). Se trata de la primera vez que esta microalga productora de toxinas se detecta en la costa peninsular, tras el precedente registrado en 2017 en aguas de Baleares.
Los análisis han permitido identificar la especie Gambierdiscus australes, un dinoflagelado marino capaz de generar ciguatoxinas, sustancias que pueden acumularse en algunos peces y causar intoxicaciones alimentarias si se consumen ejemplares contaminados. La relevancia del hallazgo ha sido recogida por la revista científica Harmful Algae News, especializada en algas nocivas y proliferaciones algales.
Muestreos en el litoral y resultados de microalgas
El estudio se ha basado en dos campañas realizadas en marzo y septiembre de 2023 en 12 estaciones distribuidas en seis zonas del litoral alicantino, tanto próximas a la costa como a un kilómetro mar adentro. Los resultados muestran la presencia de la microalga en el 75 % de las muestras de marzo y en el 100 % de las de septiembre, con concentraciones de entre 20 y 140 células por litro.
Según explican los investigadores, el género Gambierdiscus agrupa microalgas capaces de producir toxinas que se bioacumulan en peces de gran tamaño. No obstante, el investigador principal del estudio, César Bordehore, ha subrayado que “las concentraciones encontradas no son alarmantes” y que la especie detectada “no es de las más tóxicas”.
Tranquilidad para los consumidores
Desde la Universidad de Alicante insisten en que el consumidor puede estar tranquilo. Existen controles previos que evitan que pescado con altos niveles de toxinas llegue al mercado, lo que garantiza la seguridad alimentaria. “Sabemos cómo prevenir una posible intoxicación y los sistemas de vigilancia funcionan”, explica Bordehore.
El papel del calentamiento del mar
Los científicos apuntan a que la aparición de esta microalga en el Mediterráneo podría estar relacionada con el aumento de la temperatura del agua. Gambierdiscus es originaria de aguas tropicales y el calentamiento del mar facilita su expansión hacia nuevas zonas donde antes no podía sobrevivir.
“Para una especie marina, un solo grado más puede ser suficiente para colonizar territorios que antes eran demasiado fríos”, advierte el investigador, quien insiste en la importancia de mantener la vigilancia y comunicar los datos a las administraciones competentes.
Seguimiento a largo plazo
Desde 2010, el equipo analiza más de 40 kilómetros del litoral norte de Alicante. Gracias a este seguimiento continuado, los científicos han podido comprobar que hace 15 años esta microalga tóxica no estaba presente en la zona, lo que confirma su expansión reciente en el Mediterráneo peninsular.
El estudio forma parte del proyecto OBSERMAR-CV, financiado por el programa Thinkinazul del Ministerio de Ciencia e Innovación, con fondos europeos Next Generation y apoyo de la Generalitat Valenciana.