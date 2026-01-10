el jardín

El agricultor más popular de Canarias sorprende con un invento insólito: el primer bocadillo de cotufas

Sergio Rodríguez, conocido como Nito, explica paso a paso cómo se hace el primer bocadillo de cotufas de Canarias
El agricultor más conocido de Canarias sorprende con su último invento: el primer bocadillo de cotufas
Sergio Rodríguez (Nito). TikTok
Un nuevo vídeo de Sergio Rodríguez, “Nito”, el agricultor más popular de Canarias en redes sociales, ha vuelto a sorprender con un reciente vídeo compartido en TikTok.

Esta vez no se trata de una cosecha ni de una reflexión sobre el campo, sino de una creación tan sencilla como inesperada: el primer bocadillo de cotufas.

La escena, grabada con el estilo cercano que caracteriza a Nito, arranca con una frase que marca el tono: “El primer bocadillo de cotufa en Canarias. Quédate ahí para ver cómo lo hacemos”.

De la huerta al bocadillo de cotufas

A partir de ese momento, el vídeo se convierte en una pequeña demostración culinaria que mezcla tradición, humor y una pizca de atrevimiento gastronómico por parte de Rodríguez.

Lejos de tratarse de una broma improvisada, la receta sigue una lógica muy concreta. Nito comienza con chorizo de cerdo negro, uno de los productos más reconocibles del recetario canario.

A continuación llega el elemento inesperado: las cotufas, incorporadas cuando aún conservan parte del aceite para “captar la esencia”, como explica en el propio vídeo.

Para equilibrar sabores, añade matices dulces “para hacer el contraste”, y remata con una pequeña tortilla, que funciona como base estructural del bocadillo.

Nito, el autor que ha sorprendido con el primer bocadillo de cotufas. DA
Nito, el autor que ha sorprendido con el primer bocadillo de cotufas. DA

Un bocadillo de cotufas que rompe los esquemas

El resultado —según muestra a cámara— es un bocata de mayor tamaño del habitual, algo que él mismo reconoce con naturalidad: mejor que no se pierda nada.

El montaje del bocadillo, paso a paso, mantiene en vilo a quienes lo ven: desde la colocación de las cotufas en el interior hasta el momento final del cierre.

“Ha llegado el momento”, anuncia antes de enseñar el resultado y ofrecerlo a quienes le acompañan.

¿A qué sabe?

La parte más comentada del vídeo llega con la degustación. Nito pregunta directamente a las personas que prueban el bocadillo qué les parece la combinación. Las reacciones, entre la sorpresa y la risa, coinciden en una idea: funciona mejor de lo esperado.

Sin grandes discursos, el agricultor resume la experiencia con gestos y comentarios espontáneos que refuerzan el carácter del invento: no pretende sentar cátedra gastronómica, sino explorar una mezcla improbable que, contra todo pronóstico, resulta sabrosa.

El momento final —con una de las participantes dudando entre “si volar o morder”, como bromean en el vídeo— termina de darle al contenido ese tono ligero que explica su rápida difusión.

