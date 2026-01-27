Copas y besos para el veredicto de la gran final de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Bombazo en la final de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. El grupo Nueva Línea, que está arrasando después de viralizarse en redes sociales, actuará mientras el jurado decide qué murgas serán premiadas en las categorías de interpretación y presentación en el concurso, que comenzó este lunes y se extenderá por cuatro fases y la propia final.
El sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 horas el Recinto Ferial acogerá la que sigue siendo la noche más cotizada de la fiesta. A una energía ya desbordante se unirá el fervor por ver al fenómeno del momento, tal como anunció el Ayuntamiento capitalino a través del área de Fiestas ayer.
TikTok, la gran aliada
Nueva Línea se ha consolidado en los últimos meses como un auténtico fenómeno viral, especialmente en la plataforma TikTok, donde sus actuaciones acumulan millones de visualizaciones.
El punto de inflexión en su proyección llegó con su versión del tema Noche de Copas, que superó los 40 millones de reproducciones y logró situarse entre las canciones más escuchadas a nivel nacional, impulsando definitivamente su popularidad dentro y fuera del Archipiélago.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la estrecha vinculación del grupo con el Carnaval chicharrero y valoró su trayectoria ascendente. “Nueva Línea es un clásico ya en nuestro Carnaval, en el que lleva años participando. Para nosotros es un orgullo que estén en este momento en boca de todos gracias a su gran profesionalidad y perseverancia”, señaló el edil, quien añadió que su presencia no se limitará únicamente al concurso de murgas, sino que también actuará durante la celebración del Carnaval de calle.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó que la actuación de Nueva Línea contribuirá a hacer más llevadera la espera mientras el jurado delibera. “Vamos a disfrutar mucho en la final de murgas, no solo por la calidad de las agrupaciones que logren el pase a la final, sino también gracias a Nueva Línea”, apuntó.
Durante la deliberación del jurado, el público podrá disfrutar de una actuación especial del grupo, que llevará al escenario del Recinto Ferial una selección de su repertorio más conocido y alguna sorpresa, aportando ritmo y ambiente festivo a una de las noches más intensas.
Tras conocerse quiénes serán las finalistas al término de la cuarta fase, la cita contará con las ocho murgas mejor puntuadas, que desplegarán lo mejor de sus repertorios para conquistar al jurado. Y ya que hablamos de conquistas, durante el veredicto este año más que nunca, se vivirá una noche de copas; eso sí, con un besito, nada más.