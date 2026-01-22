Dos grandes dragones, camas elásticas y carruseles: así será el nuevo parque infantil del norte de Tenerife

El Ayuntamiento de La Orotava proyecta una renovación integral del Parque Los Virgueritos, conocido como el Parque del Dragón, con una inversión superior al millón de euros.
La actuación saldrá a concurso público durante el primer semestre del año y contempla la mejora de las áreas de ocio, deporte y descanso de este espacio situado en la urbanización Carmenaty.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.154.854 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según detalló el concejal de Parques y Jardines, Felipe David Benítez. La intervención abarcará más de 2.200 metros cuadrados, donde se instalará nuevo equipamiento y se renovarán zonas ya existentes.
Todo lo que tendrá el nuevo parque infantil
Entre las principales novedades se encuentra la ampliación y modernización del parque infantil, que será tematizado con el escudo municipal y contará con dos grandes dragones como elementos centrales.
En este espacio se eliminarán los juegos deteriorados y se incorporarán nuevos elementos homologados como multijuegos, columpios, camas elásticas y carruseles, además de una nueva cancha para juegos.
La actuación también incluye la renovación de la zona deportiva, con un área específica para la práctica de calistenia, y la mejora del carril bici.
Además, se incrementará el número de árboles para generar más zonas de sombra natural y favorecer el uso del parque en días de altas temperaturas.
El proyecto prevé la rehabilitación integral del graderío existente, que se adaptará a la normativa de accesibilidad, y la creación de una zona de escenografía en su parte frontal.
También se instalará un aseo modular autolimpiable y accesible para personas con movilidad reducida, se renovarán los pavimentos, se crearán nuevas zonas verdes y áreas de pícnic, y se colocarán pérgolas para mejorar el confort de los usuarios.
El alcalde, Francisco Linares, señaló que el parque es el más utilizado del municipio y uno de los más frecuentados de la comarca, tanto por vecinos de La Orotava como por personas de otros puntos del norte de Tenerife.
El edil explicó que el proyecto responde al desgaste provocado por el uso intensivo y el paso del tiempo, con el objetivo de adaptar el espacio a las necesidades actuales.
Antes de la redacción del proyecto, el Ayuntamiento recabó aportaciones de los niños y niñas del Foro de la Infancia, así como de usuarios habituales del parque, cuyas propuestas han sido tenidas en cuenta en el diseño final elaborado por Estudio Funcionall SLP.