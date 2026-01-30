Es oficial: ya hay fecha para la nueva pastelería de David Rodríguez en Santa Cruz de Tenerife

La Pastelería David Rodríguez abrirá oficialmente su nuevo establecimiento en Santa Cruz de Tenerife el próximo viernes 6 de febrero. Será en el Centro Comercial Nivaria, tras una ansiada espera y varias fechas que se habían barajado para la inauguración.
“Por fin, la espera ha valido la pena… Más de 10 años de experiencia nos traen hasta la capital. Un nuevo espacio, el mismo cuidado de siempre y muchas ganas de recibirles como se merecen. Santa Cruz, ya es oficial. Nos vemos muy pronto”, ha anunciado.
La confirmación definitiva ha llegado a través de un vídeo publicado en redes sociales por el propio pastelero, en el que invita a la ciudadanía a acudir a la apertura, prevista para las 17:00 horas.
Repostería artesanal reconocida en Canarias
La llegada de la marca a la capital supone un paso más en la expansión de uno de los proyectos de repostería artesanal más reconocidos de Canarias. Con más de una década de trayectoria, David Rodríguez suma así un nuevo punto de venta a los locales que ya gestiona en Santa Úrsula y Puerto de la Cruz, consolidando su presencia tanto en el norte de la Isla como en el área metropolitana.
Aunque inicialmente se había señalado el mes de diciembre como posible fecha de estreno, la apertura en Santa Cruz ha quedado finalmente fijada para el 6 de febrero, una vez concluidos los trabajos de acondicionamiento del espacio ubicado en la avenida Tres de Mayo.
El nuevo local mantiene la línea estética y funcional del proyecto: un entorno cuidado, pensado para el consumo en sala, y una exposición directa del producto elaborado en el obrador.
David Rodríguez, uno de los pasteleros más importantes de las Islas
David Rodríguez es considerado uno de los pasteleros más destacados del Archipiélago. Autodidacta y con formación complementaria en centros especializados de España y Francia, inició su trayectoria profesional en el entorno familiar de Santa Úrsula, donde abrió su primer obrador. A partir de ahí, el crecimiento del proyecto fue progresivo, impulsado por un público fiel procedente de distintos puntos de la Isla.
En la actualidad, además del establecimiento original, el repostero gestiona un local en Casa Miranda, en la plaza de Europa de Puerto de la Cruz, así como una heladería-pastelería situada junto a la plaza del Charco, en el mismo municipio.
La apertura en Santa Cruz se convierte en el tercer gran eje de su marca y refuerza una estrategia de expansión basada en la producción diaria y la calidad del producto.
La propuesta gastronómica de David Rodríguez se apoya en la tradición pastelera francesa y catalana, reinterpretada con un estilo propio centrado en el diseño y el equilibrio de sabores. En sus elaboraciones apuesta por reducir grasas y azúcares, utilizando siempre mantequilla, chocolate puro y fruta natural, sin recurrir a productos congelados.
Toda la producción se realiza a diario, lo que ha convertido a sus vitrinas en un reclamo habitual para clientes y visitantes.
Su trabajo ha sido reconocido con distintos galardones, entre ellos el Premio a la Mejor Labor en Repostería en los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, un reconocimiento que consolidó su posición como referente del sector en Canarias.
A este perfil se suma también su faceta como heladero artesanal, con una línea de productos elaborados cada día y basados en materias primas locales.
El nuevo establecimiento del Centro Comercial Nivaria contará con zona de mesas y terraza interior, ampliando la experiencia de consumo y facilitando el acceso a un público más amplio.
Con esta apertura, la marca David Rodríguez da un nuevo paso en su consolidación en Tenerife, reforzando su presencia en uno de los principales ejes comerciales de la capital.