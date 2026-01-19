Los no residentes en Tenerife pagan desde hoy para subir al Teide: precios, reservas y todos los detalles

El Cabildo de Tenerife comenzará a cobrar a las personas no residentes en la Isla por ascender al Teide a partir de hoy.
Quienes residan en otra isla deberán abonar entre 5 y 6 euros, según el sendero escogido, y el resto de visitantes pagarán entre 10 y 15 euros, en tanto que los menores de 14 años estarán exentos.
El acceso a determinadas franjas horarias de los senderos PNT 10 Telesforo Bravo y PNT 07 Montaña Blanca-La Rambleta contará con tarifas públicas, según el sendero, el día de la semana y el perfil de la persona usuaria. La gestión de las reservas continuará realizándose a través de la plataforma Tenerife ON.
La presidenta, Rosa Dávila, señaló que “la incorporación de esta ecotasa responde a un compromiso claro con la conservación del Parque Nacional del Teide, garantizando al mismo tiempo que las personas residentes en Tenerife puedan seguir accediendo de forma gratuita”.
Subrayó que “se trata de una medida justa y equilibrada, en la que los residentes en el resto de Canarias solo abonarán un precio simbólico, y que nos permitirá ordenar el acceso, proteger el entorno y asegurar la sostenibilidad de uno de nuestros mayores tesoros naturales”.
En el caso del sendero Telesforo Bravo, se aplicarán precios entre las 09.00 y las 17.00 horas. El acceso será gratuito para los residentes en Tenerife y los menores de 14 años, mientras que los residentes en el resto de Canarias abonarán 6 euros, y el resto de usuarios, 15 euros.
El sendero Montaña Blanca-La Rambleta tendrá tarifas entre las 09.00 y las 15.00 horas. En días laborables, el acceso será gratuito para residentes en Tenerife, será de 3 euros para residentes en el resto de Canarias y de 6 euros para el resto de usuarios. En fines de semana y festivos, las tarifas serán de 0 euros para residentes en Tenerife, 5 euros para los de otras islas y 10 euros para el resto.