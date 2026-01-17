Primera Marcha rompe su silencio tras la polémica con Nueva Línea: “Sufrimos bloqueos y presiones”

La orquesta tinerfeña Primera Marcha ha emitido un comunicado oficial para aclarar los malos entendidos surgidos en redes sociales tras la viralidad de Nueva Línea, otro grupo de la Isla que ha ganado una notable proyección en los últimos meses.
El grupo explica que no se trata de una orquesta reciente, ya que lleva aproximadamente tres años de trayectoria, con un origen que se remonta a finales de 2022 y principios de 2023.
Según detalla, su creación estuvo motivada por un conflicto vivido por una de sus integrantes con uno de los responsables de la formación Nueva Línea, lo que llevó a las otras dos componentes a abandonar aquel proyecto en señal de apoyo y solidaridad.
Primera Marcha señala que sus primeros meses de actividad fueron difíciles, marcados por bloqueos en redes sociales y presiones, una situación que resolvieron cortando todo contacto y continuando su actividad de forma independiente. Desde entonces, aseguran, no han vuelto a tener problemas y mantienen su trabajo sin rivalidades con otros grupos.
En relación con la expresión “ahora sin dictadura”, difundida en redes y vinculada a la polémica, la orquesta aclara que fue sacada de contexto y que solo pretendía reflejar que, tras un periodo de mensajes recibidos en redes, actualmente cuentan con libertad para decidir su repertorio, vestuario y actuaciones, sin depender de terceros.
Añaden que el vestuario siempre ha sido costeado por las propias integrantes y que el mensaje no iba dirigido a ninguna persona ni grupo concreto.
Sobre la vestimenta, Primera Marcha explica que no es una propuesta reciente ni una copia de otros grupos, y afirma haber sido pionera en el uso del traje violeta de flecos, señalando que no les molesta que otras orquestas utilicen vestuarios similares.
El comunicado también aborda los “me gusta” en redes sociales a comentarios de sus seguidores, indicando que se trata de gestos generales de agradecimiento, sin segundas intenciones, y que en ningún caso buscan generar polémicas. Asimismo, recuerdan que en Canarias las orquestas suelen coincidir en buena parte del repertorio, pero niegan copiar canciones de otros grupos.
Primera Marcha subraya que no existe ningún sentimiento de envidia hacia otras formaciones y expresa su deseo de éxito para todas las orquestas, especialmente para las jóvenes que comienzan en este ámbito.
En el texto también aclaran que no buscan polémicas ni contrataciones derivadas de la situación generada en redes.
El grupo indica que ha recibido numerosas llamadas de medios de comunicación interesándose por la polémica, pero que decidió no intervenir hasta ahora para evitar alimentar nuevas controversias.
Añaden que no compiten con nadie ni aspiran a ocupar un lugar que no les corresponde, y que su objetivo esta temporada es mantener sus actuaciones y disfrutar de la música con normalidad y respeto.
Nueva Línea, un fenómeno de masas
El comunicado se publica en un contexto en el que Nueva Línea, una orquesta con más de 30 años de trayectoria, vive un fuerte crecimiento de visibilidad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde supera los 600.000 seguidores, tras viralizarse su versión de Una noche de copas y Un beso.
En las últimas han estado en el foco informativo, prueba de ello es la invitación al programa La Revuelta, presentado por David Broncano en Televisión Española. A ello se suman las recientes declaraciones del cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun, que cuestionó el uso de su versión de Una noche de copas por parte del grupo, un contenido que posteriormente fue retirado de redes.
Además, la formación ha anunciado un concierto en Madrid, previsto para el 1 de febrero en Live Las Ventas, dentro de la conmemoración de sus más de 30 años de trayectoria.
En la actualidad, el grupo está integrado por nueve personas, con cuatro solistas femeninas —Sofía, Raquel, Maite y Alicia— y cinco músicos profesionales.