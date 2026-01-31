El puchero más famoso de Tenerife desborda todas las previsiones: nadie se lo quiso perder

El puchero más famoso de Tenerife ya se ha repartido este sábado en el barrio orotavense de La Florida, en un acto multitudinario que ha vuelto a convertir las fiestas de San Antonio Abad en uno de los encuentros populares más esperados del norte de la Isla.
Desde primeras horas de la tarde, la cola para disfrutar de un plato fue enorme, con vecinos, familias y visitantes esperando pacientemente su turno.
El reparto comenzó a partir en torno a las 14.00 horas, en el terreno ubicado frente al campo de fútbol, donde se concentraron grandes y chicos, todos implicados en un ritual que se repite cada año y que va mucho más allá de lo gastronómico.
Aquí, el puchero más famoso de Tenerife no solo se sirve: se comparte, se celebra y se vive en comunidad.
¿Qué lleva el puchero más famoso de Tenerife?
Este año se utilizaron 700 kilos de calabaza, la misma cantidad de chayotas, 400 kilos de coles, 90 kilos de habichuelas, 90 de zanahorias, 18 sacos de papas, 50 kilos de batata, 80 kilos de garbanzos, 90 kilos de bubangos, además de costillas de cochino, tocino, puerros, ajos, piñas, cebollas y perejil. Una lista que impresiona y que explica por qué miles de personas degustan cada año este puchero.
Una vez terminado el cocinado, los calderos fueron trasladados al solar del reparto, donde el movimiento no paró. Voluntarios de todas las edades sirvieron plato tras plato, mientras la fila avanzaba lentamente entre conversaciones, risas y el sonido de las cucharas golpeando el metal.
El puchero de La Florida volvió a demostrar que la tradición sigue viva en Tenerife, sostenida por la implicación vecinal y por una receta que no solo alimenta el cuerpo, sino también la memoria colectiva del barrio.