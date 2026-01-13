El puesto más caro del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: cuánto cuesta y dónde estará ubicado

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, que se desarrollará entre el 13 y el 22 de febrero en la calle y estará dedicado a Los Ritmos Latinos, contará con un total de 41 quioscos especializados en la venta de artículos de Carnaval, bebidas y comida. Los puestos estarán ubicados en las calles de Valentín Sanz, Villalba Hervás, La Marina y Castillo, así como en las plazas de España y de la Candelaria.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, celebró hoy martes la subasta de los quioscos, que se realizó a mano alzada y mediante el sistema conocido como ‘puja a la llana’. Los precios de salida de los puestos, que se mantienen con respecto a pasadas ediciones de la fiesta, oscilaron entre los 620,08 euros de los más económicos y los 17.584,84 euros con los que partían los mesones que se instalarán las plazas de España y de la Candelaria. La puja más alta fue de 65.063,91 euros, correspondiente al mesón de la plaza de España.
El acto concluyó con la adjudicación de 41 quioscos del total de 52 puestos que salían a subasta por un importe total de 194.265,05 euros, una inyección económica importante para el mantenimiento y mejora de la propia fiesta. Un total de 11 puestos quedaron desiertos y Fiestas de Santa Cruz se reserva otros 33, a los que tendrán acceso las firmas comerciales que patrocinan el Carnaval previo pago de su importe.
Los quioscos permanecerán abiertos al público desde el 13 al 22 de febrero, coincidiendo con las fechas de celebración de los actos del Carnaval en la calle.