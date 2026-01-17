Así es la primera quesería móvil de Canarias: produce 30 kilos al día

La primera quesería móvil de Canarias ha comenzado a operar en el municipio de Artenara, en Gran Canaria, como un proyecto impulsado por el pastor trashumante Ismael García Jiménez, de 33 años, que permite elaborar y vender queso de forma itinerante en función de su actividad ganadera.
García lleva más de un año trabajando en la puesta en marcha de esta instalación, creada para dar salida a la producción de leche de sus 150 cabras.
Su trabajo se desarrolla de manera trashumante, ya que pasa seis meses en Agaete y otros seis en Artenara, una circunstancia que dificultaba disponer de una quesería fija y que resolvió con una infraestructura móvil.
La quesería está compuesta por dos módulos que incluyen zona de recepción para las lecheras, sala de elaboración, aseos, cámara de maduración y tienda. Manteniendo los niveles actuales de producción, la previsión es elaborar unos 30 kilos de queso diarios.
La instalación ha sido fabricada en PVC ignífugo por la empresa galdense Aludor y cuenta con placas solares para el suministro de energía. Su acabado simula madera para facilitar la integración en el entorno.
La estructura puede trasladarse mediante una grúa, lo que permite retirar la instalación sin dejar alteraciones en el terreno.
Ismael García es el único pastor trashumante de cabras del Archipiélago y explica que el proceso de puesta en marcha estuvo marcado por dificultades burocráticas, que logró superar con el apoyo del ingeniero Julio Ramos.
La instalación móvil le permite, además, compatibilizar su actividad profesional con la vida familiar.
El promotor del proyecto señala que este tipo de infraestructuras pueden servir como base para otras actividades del sector primario, como la elaboración de miel, sidra o la molienda de gofio, ampliando las posibilidades de uso de este formato móvil en el ámbito agrícola.