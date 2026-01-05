El Roscón de Reyes Gigante endulza La Orotava: 5.000 porciones y cuatro horas de degustación

La Villa de La Orotava celebró ayer uno de los actos más esperados, y golosos, de su programación navideña: el Roscón de Reyes Gigante, uno de los más grandes de Tenerife y de Canarias. En esta decimocuarta edición se repartieron más de 5.000 porciones del dulce gigante, elaborado por dos empresas locales: Panadería Jovita y Dulcería La Manobuena.
CUATRO HORAS DE DEGUSTACIÓN
El reparto comenzó a las cinco de la tarde y culminó sobre las nueve de la noche. Un periodo en el que en el entorno del Colegio de La Milagrosa, en la Avenida Emilio Luque Moreno, se formó una gran cola para degustar una porción de este gran dulce típico de estas fechas, que midió 500 metros de largo y pesó más de 1.600 kilos. También se repartieron unos 350 litros de chocolate, en más de 3.000 vasitos. Asimismo, se pudo disfrutar de una actuación musical a cargo del grupo Got Soul Band.
De esta manera, el municipio vivió por todo lo alto una jornada tan especial, en la víspera de la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. A esto se le suma el hecho de que el Roscón de Reyes es también solidario y los participantes podían aportar un donativo, cuya recaudación se destina a Cruz Roja para ayudar a las familias con escasos recursos.
La experiencia, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Comercio, tiene como objetivo dinamizar la actividad comercial local y ofrecer una jornada familiar en un ambiente festivo y navideño.
El alcalde, Francisco Linares, y la concejala de Comercio, Deisy Ramos, valoran el desarrollo de la propuesta. Desde la institución local agradecen el trabajo de las empresas participantes, de todos los voluntarios que se implican y los asistentes a este punto de encuentro intergeneracional en el que pequeños y mayores disfrutan de uno de los dulces más tradicionales de Navidad. La actividad busca, además, poner en valor la repostería local y reforzar el apoyo al comercio de cercanía.
El Roscón de Reyes mantiene viva la tradición y dinamiza el centro urbano en días clave para la economía local.