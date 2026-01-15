Seve Díaz, chef tinerfeño con Estrella Michelín, sobre las visitas de los jueces: “No los identificas; al restaurante viene mucha gente sola”

El Taller de Seve Díaz, dirigido por el propio chef, con sede en la localidad turística de Puerto de la Cruz, fue distinguido con una estrella Michelin en 2026. No es sencillo alcanzar un galardón que se encuentra envuelto de cierto misterio a la hora de saber cómo y cuándo se llevan a cabo las valoraciones.
Seve Díaz ha sido constante en el empeño de reflejar en su cocina el kilómetro 0, tanto en el menú como en la cava de vinos que refleja la variedad de las bodegas canarias.
Seve Díaz: “Mucha gente viene sola al restaurante”
El chef reconoció que nada hace sospechar quién puede ser uno de los jueces o juezas Michelin ya que a su restaurante, a lo largo del año, llega “mucha gente sola, más de 100, seguro, porque hay gente que viaja sola o que es viudo o viuda”, desvelaba en Canarias Radio.
Seve Díaz reconocía que tratan a todos los clientes “por igual” incluso, que a los que acuden solos al restaurante se les da “más cariño”: “Nosotros no hacemos distinciones, ni por cargo, ni por nombre, ni por apellido”.
Ubicado en la calle San Felipe, en pleno Puerto de la Cruz y a escasos metros de la plaza del Charco, El Taller de Seve Díaz se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan alta cocina con identidad canaria. La propuesta del chef combina sencillez, respeto absoluto por el producto y una presentación contemporánea que realza sabores, aromas y texturas sin artificios innecesarios.
La estrella Michelin no solo reconoce una trayectoria consolidada, sino también una forma de entender la cocina basada en la honestidad del plato y la calidad de la materia prima.