El suicidio sigue matando en Canarias más que ahogamientos y tráfico juntos

El suicidio sigue siendo, con clara diferencia, la causa externa de muerte con mayor incidencia en Canarias, a tal punto que sigue superando con creces la suma de los que pierden la vida ahogados o como consecuencia de un accidente de tráfico.
Así lo confirma la entrega del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los datos definitivos a este respecto que corresponden a 2024, y que arrojan un total de 228 defunciones por autolisis en las Islas, mientras que durante el mismo año los óbitos por ahogamientos fueron 72 y los derivados de la circulación rodada hasta 69.
Aunque la cifra de 228 suicidios en Canarias durante un solo año no deja de resultar dramática, por magro que sea el consuelo hay que destacar que supone un leve descenso respecto a 2023, cuando por esta causa fallecieron 233. Sin embargo, al revisar el lustro 2019-24 se observa una tendencia estable que no invita al optimismo y siempre por encima de los 200 casos, con picos de 243 y 242 que corresponden a 2022 y 2021. Eso sí, la cifra de 2024 es, a la espera del balance final del año pasado, la menos mala desde 2019 en Canarias.
Tan terribles datos no restan ni un ápice de importancia a las otras causas externas de muertes con mayor incidencia en las Islas. Especialmente, porque tampoco hay atisbo de mejora. Así, las cifras sobre los ahogamientos son igualmente muy preocupantes dado que en los últimos años se mantienen en la peor horquilla de la serie histórica. Además, gracias a la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos ‘Canarias, 1500 KM de Costa’ ya hay un balance sobre 2025, con nada menos que 69 óbitos por los 72 del año anterior y los 71 en 2023.
Tan inquietantes o más son las noticias en el apartado de muertes por accidentes de tráfico en el Archipiélago al detectarse un repunte tan evidente que incluso la Delegación del Gobierno ya celebró comparecencias de prensa monográficas a finales del año pasado para alertar sobre ello a la población. Como la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha desvelado que en 2025 perdieron la vida en las Islas hasta 53 personas solo por lo que respecta a las vías interurbanas y ello supone 14 más que el año anterior, es harto previsible que el total resultante de añadir las muertes en vías urbanas será pésimo.
Sube entre 30 y 39 años
Retornando a los casos de suicidios en las Islas y en particular sobre las franjas de edad en las que tienen mayor incidencia, los datos definitivos del INE sobre Canarias en 2024 desvelan un aumento entre los 30 y 39 años con un total de 34 óbitos, por encima de otras que también registran más casos, como son las comprendidas entre los 40 y los 49 (con 28 muertes) y los 50 y los 59, con otras 27. Añadir que en el Archipiélago no hubo suicidios durante 2024 de menores de 15 años, y solo uno entre los mayores de 95.
Otro dato relevante radica en que, al igual que en el Archipiélago, el total estatal registra un descenso mucho más relevante en suicidios durante 2024, con 3.953 el año pasado frente a los 4.227 que tuvieron lugar en 2023.
Recordar que los expertos animan a los medios de comunicación a informar sobre el suicidio al considerar que ello puede incluso ayudar en la detección a tiempo en algunos casos, pero igualmente desaconsejan omitir los métodos empleados para quitarse la vida, dado que su experiencia les ha demostrado que divulgarlos es contraproducente para no pocos pacientes.
Pese a ser el 28% del total, es el peor porcentaje entre mujeres desde 2015
El suicidio sigue teniendo muchísima más incidencia entre la población masculina que entre la femenina, y los datos consolidados sobre 2024 publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) vuelven a reflejarlo con claridad meridiana en el caso de Canarias, por cuanto del total de 228 fallecidos por esta causa en las Islas 162 son varones y 66 mujeres.
Sin embargo, al comparar estas nuevas cifras con la de años anteriores se observa que la distancia se va recortando poco a poco entre ambos sexos, a tal punto que es la menor en lo que va de década por lo que se refiere al Archipiélago. Es más, durante el lustro en estudio llama la atención 2024 al tratarse del año con menos suicidios masculinos y más femeninos. En el primer caso, el tope sigue siendo de 2021, con 190 muertes por esta causa.
La diferencia entre hombres y mujeres suicidas se acortó igualmente durante el año pasado a nivel estatal, siempre según la referida nueva entrega de los expertos estatales en estadística, última disponible con datos consolidados.