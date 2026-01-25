El tiempo hoy en Canarias, isla a isla: la Aemet mantiene los avisos

La previsión del tiempo en Canarias para este domingo mantiene los avisos amarillo (riesgo) y naranja (riesgo importante) por oleaje. En concreto, Lanzarote y Fuerteventura estarán en riesgo importante por mar de fondo, pudiendo producirse olas de cinco a seis metros; mientras que en el resto de islas estará en riesgo, ya que el oleaje podría ir de cuatro a cinco metros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La Aemet anuncia cielos poco nubosos en general, con intervalos matinales, temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso y viento flojo del nordeste con intervalos de moderado en las islas orientales y brisas en costas.
La previsión del tiempo por islas es la siguiente:
TENERIFE
Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero ascenso en la vertiente norte y con pocos cambios en el resto. No se descartan heladas débiles en cumbre centrales. Viento en general flojo del nordeste, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento moderado del noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16-22
LA GOMERA
Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos matinales. A últimas horas volverán los intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento flojo del nordeste con brisas en costas. Por la tarde se intensificará ligeramente con intervalos de moderado.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 17-21
LA PALMA
Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Viento variable con brisas, tendiendo por la tarde a nordeste flojo.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 16-20
EL HIERRO
Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos matinales. A últimas horas volverán los intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento variable flojo con brisas, tendiendo por la tarde a nordeste flojo.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11-15
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas con pocos cambios, salvo ligeros a moderados ascensos en medianías y zonas altas del norte. Viento flojo a moderado del nordeste. Brisas en costa suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17-21
LANZAROTE
Intervalos nubosos, predominando los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento flojo a moderado de componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 16-21
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo a moderado de componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 16-20